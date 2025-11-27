Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τζιάν Κλαβέλ για να ενισχύσει τη γραμμή των γκαρντ, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Παίκτης της ΑΕΚ και με τη «βούλα» είναι ο Τζιάν Κλαβέλ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς 2025-26.

Ο Πορτορικανός γκαρντ, που ήταν ο εκλεκτός του Ντράγκαν Σάκοτα, όπως σας είχε αναφέρει το Gazzetta, συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση της «Ένωσης» και θα την ενισχύσει για την υλοποίηση των στόχων της τη φετινή χρονιά.

Ο Κλαβέλ το 2021 φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα με τον οποίο είχε 15.5 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 28.5 λεπτά σε 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βάλτσεα. Σε τρεις αναμετρήσεις του ρουμανικού πρωταθλήματος είχε 11.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ, ενώ σε δύο παιχνίδια του FIBA Europe Cup σημείωσε 26.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.5 τελικές πάσες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η AEK BC ανακοινώνει, ότι συμφώνησε με τον Τζιάν Κλαβέλ (Gian Clavell, 32 χρ., 1μ93).

Ο διεθνής Πορτορικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (27/11) συμβόλαιο, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Τζιάν Κλαβέλ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1993 στο Πουέρτο Ρίκο και αποφοίτησε από το Colorado State University.

Ο Πορτορικανός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στους Brujos de Guayama. Τη σεζόν 2017-2018 υπέγραψε στους Dallas Mavericks και κατέγραψε 7 συμμετοχές στο NBA, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στους Texas Legends της G-League.

Έπειτα πέρασε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και αγωνίστηκε με τα χρώματα της Sakarya στην Τουρκία, ενώ τη σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε στην Ισπανία (ACB) και συγκεκριμένα στην Estudiantes, με μέσο όρο 12,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ ανά 22,5 λεπτά συμμετοχής».



