Η ΑΕΚ έχει ανοικτές τις κεραίες της στην αγορά και για γκαρντ. Θα γίνει κίνηση εφόσον πρόκειται για κάτι ξεχωριστό.

Σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Ο Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά είχε αγωνιστεί στον Καναδά και παλιότερα στο ΝΒΑ, είναι και επίσημα παίκτης της ομάδας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Μάλιστα η ανακοίνωση έγινε την ώρα του αγώνα με την Ρίγα στη SUNEL Arena για το Basketball Champions League.

Ένας εντυπωσιακός παίκτης που φημίζεται για τα φοβερά καρφώματα του, την ταχύτητα, την ένταση και την αλτικότητα του. Έρχεται για να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards, εκεί όπου αδυνατεί να το κάνει μέχρι τώρα ο Αρμς που όπως φαίνεται θα πληρώσει το... μάρμαρο.

Τσεκάρει και για γκαρντ η ΑΕΚ

Υπάρχουν καλές πιθανότητες να πάρει κι άλλον παίκτη η ΑΕΚ που θα παίζει στις θέσεις των γκαρντ. Η Ένωση δεν έχει σταματήσει να τσεκάρει την αγορά για την ενίσχυση της περιφέρειας της και αν βρεθεί κάτι ξεχωριστό που μπορεί να την ανεβάσει επίπεδο, θα γίνει κι άλλη προσθήκη.

Ο παίκτης αυτός θα μπορεί να δώσει λύσεις και στη θέση του shooting guard, όπου τώρα κουβαλά σχεδόν μόνος του ο πολύτιμος Μπάρτλεϊ. Άλλωστε αν έρθει παίκτης που θα μπορεί να δώσει βάθος και ποιότητα στα γκαρντ, θα απελευθερώσει τον Μπάρτλεϊ, ξεκουράζοντας τον σε αρκετές περιπτώσεις.

Η Ένωση ψάχνει για κάτι ποιοτικό στα γκαρντ και θα κάνει την κίνηση της αν το εντοπίσει και αξίζει η υπέρβαση. Απαιτούνται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις για να παρουσιαστεί έτοιμη ενόψει δύσκολης συνέχειας, κάτι που γνωρίζουν καλά ο Ντράγκαν Σάκοτα και οι άνθρωποι της Βασίλισσας. Ήδη έγινε η μία με τον Μπράουν στα forwards.