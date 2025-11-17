Ο Γκρεγκ Μπράουν προσγειώθηκε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ και ετοιμάζεται να μπει στο... κλίμα της Ένωσης.

Εδώ και λίγες μέρες και συγκεκριμένα την ώρα του αγώνα με τη Ρίγα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος θα δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards στη Βασίλισσα, αφού ο Άντονις Αρμς δεν έχει πείσει σε καμιά περίπτωση.

Ο 24χρονος Αμερικανός έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της Βασίλισσας το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 και ετοιμάζεται να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, παίρνοντας... γεύση από ΑΕΚ. Φυσικά θα πρέπει να περιμένει για την πρώτη επίσημη υποχρέωση, καθώς η Ένωση στις 7 Δεκέμβρη θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό.

Τις επόμενες μέρες ο πρώην παίκτης των Μπλέιζερς και των Μάβερικς θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με σκοπό να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους. Στο τελευταίο της παιχνίδι, η ΑΕΚ πάτησε ... γκάζι στα τελευταία λεπτά του ματς με το Μαρούσι και με πρωταγωνιστές Μπάρτλεί, Σίλβα και Γκρέι επικράτησε με 103-82.

Το στυλ παιχνιδιού του

Ο Μπράουν είναι παίκτης που πολλές φορές ρολάρει πάνω στον αντίπαλο του για να ξεφύγει και να τελειώσει τη φάση. Γρήγορος, αλτικός, εκρηκτικός, φημίζεται για τα καρφώματα του. Εκρηκτικό πρώτο βήμα που του επιτρέπει να ξεφεύγει από τους αντιπάλους του. Του αρέσει να παίζει πρόσωπο με πρόσωπο.

Λατρεύει να τελειώνει φάσεις στο transition και να ολοκληρώνει τις λόμπες των συμπαικτών του. Ένα παιδί που σίγουρα θα φέρει ένταση και ενέργεια στην ΑΕΚ. Και σίγουρα ο κόσμος της Ένωσης θα απολαύσει τα καρφώματα του.