Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων.

Συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον στενό του συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι τελούν υπό προσωρινή κράτηση στη ΓΑΔΑ, είχαν λάβει προθεσμία για να διαμορφώσουν την υπερασπιστική τους γραμμή έως σήμερα. Η πλευρά του κ. Λιόλιου αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας πως δεν υφίσταται κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του, ενώ μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική τους μεταχείριση.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξετάζουν εαν εμπλέκονται επιπλέον πρόσωπα, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φερόμενων ως δραστών στην υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι που έχου αναλάβει την υπεράσπισή των Λιόλιου και Μαυραγάνη αμφισβητούν το περιεχόμενο της δικογραφίας, κάνοντας λόγο για μια καλοστημένη σκευωρία. Σημειώνεται ότι ο πρώτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε την Παρασκευή, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται και τη Δευτέρα (26/10) οπότε και αναμένεται να καταθέσουν η Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και το μέλος της ΚΕΔ και πρώην διαιτητής, Τάσος Πηλοΐδης.