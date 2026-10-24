Στο επίκεντρο οικονομικού ελέγχου τίθενται οι έξι κατηγορούμενοι του Basketgate, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο που δεν κατονομάζονται στη δικογραφία.

Η υπόθεση του Basketgate έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, ενώ περνά πλέον και στο πεδίο της οικονομικής διερεύνησης.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος βάζει στο μικροσκόπιο τους έξι κατηγορούμενους, αλλά και άλλους παράγοντες του αθλήματος, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των συγκεκριμένων προσώπων, καθώς και οι δηλώσεις πόθεν έσχες τους.

Παράλληλα, η Αρχή έχει δρομολογήσει ευρύτερους ελέγχους στον επαγγελματικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών έχει ήδη καταγράψει ειδοποιήσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Πρόκειται, μάλιστα, για έναν χώρο στον οποίο δεν έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικοί έλεγχοι εδώ και χρόνια.