Χρυσή Μπάλα: Ο Χάρι Κέιν τιμήθηκε ως ο κορυφαίος σέντερ φορ
Χάρι Κέιν, ο κορυφαίος σέντερ φορ του πλανήτη! Ο Άγγλος έσπασε όλα τα κοντέρ με 73 γκολ σε έξι αγώνες με τις φανέλες των Μπάγερν και εθνικής Αγγλίας την περίοδο 2025 - 2026 και αναμενόμενα πήρε... σπίτι του εν λόγω βραβείο στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας.
Παράλληλα, ο Κέιν προέρχεται κι από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν στη Μπάγερν, όπου κατέκτησε το εγχώριο τρεμπλ με πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup. Όλα αυτά με τον ίδιο σε θέση πιλότου, ως ο απόλυτος «μπομπέρ» των Βαυαρών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.