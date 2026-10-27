Ο «μπομπέρ» της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου σέντερ φορ για το 2026 ύστερα από μια σεζόν όπου έσπασε τα κοντέρ στη Γερμανία.

Χάρι Κέιν, ο κορυφαίος σέντερ φορ του πλανήτη! Ο Άγγλος έσπασε όλα τα κοντέρ με 73 γκολ σε έξι αγώνες με τις φανέλες των Μπάγερν και εθνικής Αγγλίας την περίοδο 2025 - 2026 και αναμενόμενα πήρε... σπίτι του εν λόγω βραβείο στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας.

Παράλληλα, ο Κέιν προέρχεται κι από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν στη Μπάγερν, όπου κατέκτησε το εγχώριο τρεμπλ με πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup. Όλα αυτά με τον ίδιο σε θέση πιλότου, ως ο απόλυτος «μπομπέρ» των Βαυαρών.