Σεισμός πολλών... Ρίχτερ! Έπειτα από την πολύωρη απολογία του που άρχισε περίπου στις 14:00, ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος έπειτα από την απόφαση Εισαγγελέα και ανακριτή με την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολουθηση.

Προφυλακιστέος έπειτα από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή κρίθηκε ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου μετά την πολύωρη απολογία του για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο «Basketgate», σχετικά με συνεχόμενες υποθέσεις χειραγώγησης και επηρεασμού αγώνων, με την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολουθηση.

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Παπαπέτρου έφτασε στα κτίρια της Ευελπίδων λίγο πριν από τις 13:00 και έγινε ο πρώτος που κλήθηκε να απολογηθεί, έπειτα από μια σειρά ατόμων που θα παρουν σειρά, αρχής γενομένης από την Κυριακή (25/10).

Η απολογία του στον Ανακριτή δεν άρχισε άμεσα λόγω εξέτασης συγκεκριμένων εγγράφων και η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:15.

Μεταξύ άλλων, ο Πέτρος Παπαπέτρου κλήθηκε να εξηγήσει πώς βρεθηκε στην κατοικία του το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δικαιολογείται μέσω της εργασίας του ως Δασάρχης και από την πολυετή ενασχόλησή του με τη διαιτησία, ενώ έκανε λόγο για αναλήψεις που έκανε κατά καιρούς μεγάλων ποσών.

Όπως φαίνεται και από τις εξελίξεις, οι εξηγήσεις που παρείχε ο Πέτρος Παπαπέτρου δεν κρίθηκαν επαρκείς και πειστικές, ούτε τα στοιχεία έπεισαν και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, με την εν λόγω τροπή να αποτελεί την πρώτη «βόμβα» στην υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και την ελληνική κοινωνία από την Τετάρτη (21/10), όταν και γνωστοποιήθηκαν οι πρώτες συλλήψεις.

Πλέον, σειρά παίρνουν οι απολογίες του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου την Κυριακή και του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μαυραγάνη στις 10:00 και της Βασιλικής Τσαρούχα τη Δευτέρα (26/10), επίσης στις 10:00.