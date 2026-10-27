Την ώρα που η Παρί επικρατούσε 2-0 επί της Λιόν για να πατήσει στην κορυφή της Ligue 1, οι διοργανωτές της Χρυσής Μπάλας την τίμησαν με το βραβείο της κορυφαίας ομάδας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να σαρώνει! Όχι μόνο στη Γαλλία και την Ευρώπη, αλλά και στα ετήσια gala της Χρυσής Μπάλας. Αφού κατέκτησαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League, οι Παριζιάνοι τιμήθηκαν ξανά στα βραβεία της Χρυσής Μπάλας ως το κορυφαίο κλαμπ της περσινής σεζόν.

Μια διάκριση βέβαια που δεν μπορούσαν να δεχτούν δια ζώσης, αφού την ώρα της απονομής οι ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε μόλις είχαν ολοκληρώσει τη νίκη τους με 2-0 επί της Λιόν για να ανέβουν στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε πως η Παρί, πέρα από το Champions League, κατέκτησε επίσης τη Ligue 1 και το Super Cup Ευρώπης για να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή σεζόν.