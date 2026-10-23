Έρχονται και νέες συλλήψεις διαιτητών
Για νέες συλλήψεις διαιτητών μίλησε ο αστυνομικός συντάκτης του MEGA Βασίλης Λαμπρόπουλος, ξετυλίγοντας το κουβάρι του μπάσκετ και του σκανδάλου που οδήγησε ήδη σε έξι εντάλματα σύλληψης μεταξύ των οποίων και του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου.
Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ αναμένεται να ακολουθήσει νέος κύκλος συλλήψεων, καθώς υπάρχουν και άλλοι διαιτητές που αναφέρονται στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
Αναμφίβολα, πρόκειται για εξελίξεις που προκαλούν «παγωμάρα» στο οικοσύστημα του μπάσκετ και όπως αναφέρει ο αστυνομικός συντάκτης του MEGA Βασίλης Λαμπρόπουλος οι συλλήψεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενος διάστημα.
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