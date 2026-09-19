Ο Βασίλης Σπανούλης βλέπει την ομάδα του να χτίζει προσωπικότητα μέσα από τις «επιστροφές» της σε παιχνίδι στο οποίο βρίσκεται πίσω με διψήφια διαφορά.

Το χτίσιμο χαρακτήρα παράλληλα των απαιτούμενων βελτιώσεων σε άμυνα και επίθεση είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες του Βασίλη Σπανούλη στο διάστημα της προετοιμασίας. Ο προπονητής του Άρη αντιλαμβάνεται ή μάλλον, γνωρίζει εξαιρετικά, ότι μια νέα ομάδα (σ. σ. με 11 καινούργιους παίκτες) χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει συνοχή. Κατ’ επέκταση, τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της είναι ο αναγκαίος – και κάποιες φορές δυσάρεστος – συνοδοιπόρος στο μονοπάτι στο οποίο βαδίζει. Κατά τον 44χρονο τεχνικό, αυτό είναι το σωστό και η αλήθεια είναι ότι την ίδια εκτίμηση έχουν αποκτήσει όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τον νέο Άρη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τον περιορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή του το σύνολο των παικτών.

Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Βασίλης Σπανούλης επανέλαβε τρεις φράσεις. Πρώτον: Την ικανοποίησή του για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας ή καλύτερα, για τον βαθμό συνεργασίας και αφομοίωσης των όσων ζητά το τεχνικό επιτελείο. Ο Θεσσαλός δεν θα μπει ποτέ στη λογική των αριθμών – να προσδιορίσει δηλαδή για το αν η ομάδα του είναι στο 50% ή στο 60% - κι αυτό έχει λογική. Eίναι αδύνατο να ορίσεις το ταβάνι μιας νέας ομάδας όταν καλά-καλά αυτή δεν έχει παρουσιάσει το σύνολο των χαρακτηριστικών της.

Δεύτερη φράση ήταν οι επιστροφές. Τα «υποχρεωτικά» σκαμπανεβάσματα φέρνουν διαφορές. Απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (στο τουρνουά της Κύπρου) ο Άρης βρέθηκε στο -15 αλλά στα τέλη της 3ης περιόδου έκανε την ολική ανατροπή σ’ ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε σε 1-2 σουτ. Στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, δύο φορές οι Σέρβοι ξέφυγαν με διψήφιες διαφορές αλλά και πάλι ο Άρης επέστρεψε στο σκορ. Και το παιχνίδι στο Βελιγράδι κρίθηκε από ένα σουτ, αυτό του Τσίμα Μονέκε. Στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη, αυτή η συμπεριφορά δείχνει ομάδα με προσωπικότητα και χαρακτήρα.

Τρίτη φράση, το επίπεδο απόδοσης για την εποχή και βάσει των συνθηκών. Για μια ομάδα η οποία μόλις έφτασε σε διψήφιο νούμερο προπονήσεων, η ανταγωνιστική εικόνα απέναντι σε ομάδες Euroleague ξεπερνά τις προσδοκίες για την εποχή. Πλην του Παναθηναϊκού (λόγω τραυματισμών), ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στην οποία ενσωματώθηκαν έξι παίκτες στις αρχές του Σεπτέμβρη και συνεχίζει να πορεύεται με τέσσερις απουσίες λόγω τραυματισμών.

Για τους παραπάνω λόγους, αν και δεν το συνηθίζει, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε τόσο ικανοποιημένος μετά τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, κάνοντας μάλιστα λόγο για ασυνήθιστη συμπεριφορά για μια νέα ομάδα. Περισσότερο όμως του αρέσει το ότι ο Άρης έχει αρχίσει να χτίζει χαρακτήρα αντίδρασης. Γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να «στραβώσει», πάντα όμως ένα γκρουπ πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να πατάει στα πόδια του.