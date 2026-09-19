Ερυθρός Αστέρας - Άρης 91-87: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το φιλικό παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.
Ακόμη ένα απαιτητικό φιλικό τεστ έδωσε ο Άρης. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπισαν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και γνώρισαν την ήττα με 91-87.
Μία αναμέτρηση στην οποία ο Βασίλης Σπανούλης έβγαλε μερικά ακόμα χρήσιμα συμπεράσματα. Η εικόνα της ομάδας του, ήταν πολύ καλή και κόντραρε στα ίσα έναν σύλλογο της EuroLeague, τον οποίο κέρδισε άνετα στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» πριν λίγες μέρες.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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