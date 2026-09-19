Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το φιλικό παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ακόμη ένα απαιτητικό φιλικό τεστ έδωσε ο Άρης. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπισαν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και γνώρισαν την ήττα με 91-87.

Μία αναμέτρηση στην οποία ο Βασίλης Σπανούλης έβγαλε μερικά ακόμα χρήσιμα συμπεράσματα. Η εικόνα της ομάδας του, ήταν πολύ καλή και κόντραρε στα ίσα έναν σύλλογο της EuroLeague, τον οποίο κέρδισε άνετα στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» πριν λίγες μέρες.