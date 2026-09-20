Άρης: Αιμάτωμα ο Μόργκαν, δεν υπάρχει ανησυχία
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε χτυπήσει στον αριστερό ώμο στη διάρκεια της προετοιμασίας και στον σημερινό (20/9) αγώνα με τη Μύκονο, χτύπησε ξανά στον ίδιο ώμο καθώς ο Άπλμπι προσπάθησε να «κόψει» έναν αιφνιδιασμό του Άρη. Ο Ματ Μόργκαν ένιωσε έντονους πόνους, αποσύρθηκε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά στη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τον παίκτη του.
«Έχει ένα αιμάτωμα στον αριστερό ώμο αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Βασικά είχε χτυπήσει στον ίδιο ώμο και σ’ ένα άλλο φιλικό παιχνίδι αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν ανησυχούμε», απάντησε ο προπονητής του Άρη.
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