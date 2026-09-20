Σπανούλης: «Ο Μοκόκα είναι καλύτερος απ’ ότι περίμενα»

Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε καλό βαθμό στον Άρη και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο του Άνταμ Μοκόκα.

Ο Γάλλος διεθνής απουσίασε για διάστημα δύο μηνών και η συμμετοχή του απέναντι στη Μύκονο ήταν η παρθενική με τη φανέλα του Άρη. «Ο Μοκόκα είναι καλύτερα απ’ ότι περίμενα μετά από δύο μήνες. Έχει κάνει μία-δύο προπονήσεις με την ομάδα. Ειδικά στο πρώτο διάστημα που έπαιξε ήταν πολύ καλός. Στο δεύτερο ήταν κάπου κουρασμένος. Ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης-κλειδί για την ομάδα και όσο περνάει ο καιρός θα φτάσει στο τοπ της φόρμας του», είπε ο Βασίλης Σπανούλης αξιολογώντας τον Μοκόκα.

Σχετικά με τη νίκη επί της Μυκόνου, απάντησε ότι… «για τριάντα λεπτά βγάλαμε αρκετές από τις αρετές μας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παίξαμε καλό μπάσκετ, μετά αλλάξαμε κάπου τις πεντάδες καθώς θέλαμε να μοιράσουμε τον χρόνο συμμετοχής. Όλα τα παιδιά θα χρειαστούν στη διάρκεια της χρονιάς. Προερχόμασταν από ένα σκληρό παιχνίδι, είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας κι έχουμε ένα ακόμη απαιτητικό παιχνίδι. Είναι λοιπόν ευκαιρία να δοκιμάσουμε σχήματα».

Ο προπονητής του Άρη ρωτήθηκε για την πρόθεση των παικτών να προσαρμόσουν τον τρόπο παιχνιδιού τους στα δικά του «θέλω» ούτως ώστε να έχουν θέση στην ομάδα. «Με χαροποιεί, δεν είναι όμως κάτι που δεν το περίμενα. Φτιάξαμε την ομάδα σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου και τη διοίκηση, παίρνοντας τους παίκτες που θέλαμε. Είναι δύσκολο να πάρεις όλες τις πρώτες επιλογές σου σε μια μεταγραφική περίοδο. Θέλουμε να παίξουμε ένα γρήγορο μπάσκετ και παιδιά που θα βάλουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα και παιδιά που ήρθαν εδώ για να κερδίζουν».

Καθώς αποθεώθηκε ο ίδιος αλλά και οι παίκτες, ρωτήθηκε για τη δίψα του κόσμου. «Κίνητρο μας δίνει ο κόσμος. Όλα τα κάνουμε για να τον ικανοποιήσουμε, να γεμίζει το γήπεδο και να είναι κοντά στην ομάδα. Θέλουμε να μετουσιώσουμε τη δίψα του κόσμου σε κίνητρο και αποφασιστικότητα στο παρκέ».

