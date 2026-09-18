Σπανούλης: «Είδα αυτά που ήθελα και είμαι ικανοποιημένος»

Ο Βασίλης Σπανούλης χαρακτήρισε ασυνήθιστα καλή τη συμπεριφορά του Άρη, για τα δεδομένα μιας νέας ομάδας, στην εκτός έδρας ήττα στο Βελιγράδι.

Ο Άρης ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-87 σε φιλικό αγώνα στο Βελιγράδι και όπως είπε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα… «ένα τυχερό σουτ του Τσίμα (Μονέκε) και τα βήματα που καταλογίστηκαν – και δεν ήταν – στον Μόργκαν έκριναν τον αγώνα». Συνολικά όμως, ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του. «Περιμέναμε διαφορετικό παιχνίδι. Κάναμε καταπληκτική εμφάνιση στον προηγούμενο αγώνα μας με τον Ερυθρό Αστέρα, κερδίσαμε με 24 πόντους και ξέραμε ότι είχε πληγωθεί ο εγωισμός τους. Περιμέναμε να παίξουν σκληρά αλλά εμείς ήμασταν ξανά εκεί που έπρεπε. Αυτό είναι ασυνήθιστο για μια νέα ομάδα με 11 νέους παίκτες. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι από τη σκληράδα και τον χαρακτήρα των παικτών».

Εκεί αναφέρθηκε στις βελτιώσεις. «Ελέγξαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Ήμασταν έναν πόντο πάνω στο τελευταίο λεπτό και ήρθε το σουτ του Μονέκε. Είδα ότι ήθελα να δω κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παίξαμε ξανά σε υψηλό επίπεδο, έχουμε να βελτιώσουμε πράγματα σε άμυνα και επίθεση αλλά είμαστε στο σωστό μονοπάτι».

Ρωτήθηκε επιμέρους για τις σκέψεις του. «Μ’ ενδιαφέρει μόνο το πώς θα βελτιωθούμε μέσα από τις προπονήσεις και το βίντεο. Ξέρω πολύ καλά τι ομάδα χτίζουμε με τους συνεργάτες μου και το front office. Έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά και ξέρουμε το μπάσκετ που μπορούμε να παίξουμε. Μόνο αυτό μ’ απασχολεί», απάντησε και ρωτήθηκε για την απουσία του Στέφαν Γιόβιτς. «Ο Στέφαν είναι έμπειρος πλέι μέικερ, στρατηγός κι όπου ήταν, ήταν νικητής. Έχει κερδίσει πολλά στην καριέρα του και στη ζωή του».

Σχετικά με το ότι η ομάδα του βρέθηκε πίσω στο σκορ και επέστρεψε δύο φορές απάντησε ότι… «100% είναι κάτι που θέλουμε να χτίσουμε, όπως και να αυξήσουμε τα καλά διαστήματα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει καλή ομάδα και θα το δείτε καλύτερα όταν αποκτήσει χημεία. Συμβαίνει να μείνεις πίσω όταν αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες, αλλά έχει αξία η αντίδραση. Συμβαίνει επίσης με νέες ομάδες σαν την δική μας. Έγινε σήμερα, έγινε και με τη Μακάμπι. Τα σκαμπανεβάσματα είναι αναμενόμενα αλλά έχουμε την ποιότητα και ξαναλέω, είμαστε στον σωστό δρόμο».