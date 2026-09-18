Ο Άρης ηττήθηκε (91-87) από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι αλλά ανταποκρίθηκε στο τεστ προσωπικότητας σέ παιχνίδι που κρίθηκε από ένα σουτ του Μονέκε από τα οκτώ μέτρα.

Παρά τις πολλές απουσίες - δεν αγωνίστηκαν οι Στέφαν Γιόβιτς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Άνταμ Μοκόκα, Στέλιος Πουλανίτης και Γιώργος Τανούλης - ο Άρης δεν ήταν απλά ανταγωνιστικός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μπήκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με προβάδισμα ενός πόντου, εκεί όμως ένα εύστοχο σουτ τριών πόντων από τον Μονέκε ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανταποκρίθηκε στη σκληράδα του αγώνα αλλά και στις συνθήκες διεξαγωγής αυτού καθώς ο Άρης αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τα φάουλ.

Ο αγώνας

Ο Άρης δοκιμάστηκε σε διαφορετικές συνθήκες σε σύγκριση με αυτές στην Κύπρο. Σε πιο σκληρό παιχνίδι οι «κίτρινοι» είχαν να διαχειριστούν και τα ομαδικά φάουλ τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο. Αυτός δεν τους πτόησε καθώς προηγήθηκαν στα μισά της πρώτης περιόδου (9-14) έχοντας τις λύσεις μέσα από τη δημιουργία του Βασίλη Τολιόπουλο και την εκτέλεση του Ρόμπινσον Ερλ, έπαιξε όμως τον ρόλο του στη συνέχεια αυτής όπου ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε επιμέρους σκορ 14-7 έως το τέλος του δεκαλέπτου (23-21).

Εντός τριών λεπτών, στη δεύτερη περίοδο, ο Ερυθρός Αστέρας απέκτησε το μπόνους των βολών και ξέφυγε με διαφορά οκτώ πόντων (32-24). Εκεί ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του και σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες του Ματ Μόργκαν ανέτρεψε ολοκληρωτικά την κατάσταση καθώς έβγαλε αντίδραση με 5-13 σερί (35-37, 17’), διατηρώντας την πρωτοπορία έως το τέλος του ημιχρόνου (41-44). Με την ολοκλήρωση αυτού, είχε 12/20 σουτ εντός παιδιάς, 2/8 τρίποντα ενώ η δημιουργία ήταν ελαφρώς πιο ψηλά από τα λάθη (10-7). Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν απελπιστικά άστοχος έξω από τα 6,75 (2/15) αλλά η δική του αναλογία ασίστ-λαθών ήταν στο 13-3.

Με περισσότερες λύσεις στην επίθεση, βελτιώνοντας και την επαφή του από μακρινή απόδραση, ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο του σκορ στο 3ο δεκάλεπτο φτάνοντας και σε διψήφια διαφορά (64-54, 27'). Με διαδοχικά τρίποντα από τους Λιντέλ, Μήτρου Λονγκ ο Άρης επιχείρησε την επιστροφή του στο παιχνίδι και μείωσε τη διαφορά στα επίπεδα των τεσσάρων πόντων (67-63).

Ο Άρης έχασε τον Ι Τζέι Λιντέλ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου καθώς ο Αμερικανός αποβλήθηκε με πέντε φάουλ καθώς ο Ερυθρός Αστέρας επιχείρησε και πάλι να χτίσει διαφορά ασφαλείας. Σε συνδυασμό με τα φάουλ και του Ρόμπινσον Ερλ, ο Βασίλης Σπανούλης δοκίμασε σχήμα με Τολιόπουλο, Μήτρου Λονγκ, Μποχωρίδη, Χαραλαμπόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας τεχνικός ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών (75-68, 33').

Ο Μήτρου Λονγκ άλλαξε εκ νέου τις ισορροπίες του αγώνα με έξι διαδοχικούς πόντους (76-75, 35') και με καλάθι του Ντιμιτρίγεβιτς έκανε ολική ανατροπή. Ο διεθνής γκαρντ σημείωσε επτά συνεχόμενους πόντους (81-82, 38') απαντώντας στους πόντους του Νουόρα. Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Βασίλης Τολιόπουλος κράτησε την ομάδα του στο +1 (83-84), εκεί ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ένα απίθανο από τον Μονέκε από τα οκτώ μέτρα (86-84). Ο Άρης ζήτησε φάουλ σε μαρκάρισμα στον Μόργκαν στον οποίον καταλογίστηκαν βήματα και σε συνδυασμό μ' ένα καλάθι του Τάισον Κάρτερ, οι Σέρβοι πήραν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 41-44, 67-63, 91-87

Άρης: Μήτρου Λονγκ 13(3), Ρόμπινσον 11 (1), Τολιόπουλος 14(2), Ντιμιτρίγεβιτς 16(1), Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης 1, Μόργκαν 10(1), Λιντέλ 8(1), Χαραλαμπόπουλος 6, Αντετοκούνμπο Κ. 2, Μπιρτς 6.

Η στατιστική του αγώνα.