Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της σνεργασίας της με τον Παντελή Μπούτσκο ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ έκανε κι επίσημα γνωστή την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Παντελή Μπούτσκο.

Ο 53χρονος προπονητής, ο οποίος ανέλαβε μεσούσης της σεζόν, ως μεταβατική λύση, έπειτα από την απομάκρυνση του Γιούρι Ζντοβτς και δεν συνέχισε στο τιμ του Αντρέα Τρινκιέρι.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Παντελή Μπούτσκο.

Η παρουσία του στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, τόσο ως assisant όσο και ως Head Coach αποτέλεσε μέρος μιας μακρόχρονης και ουσιαστικής συνεργασίας, που βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Με τις γνώσεις, την εμπειρία και την αφοσίωσή του, συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ και την εξέλιξη της ομάδας, τιμώντας με συνέπεια τον ρόλο του.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον ευχαριστεί θερμά για την πολυετή προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής».