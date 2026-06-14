Ο Ρίτσαρντ Σιάο καλωσόρισε τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη λίγο μετά την άφιξη του νέου προπονητή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (14/6) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να... ξεκινήσει και επίσημα η δική του εποχή στην ομάδα του Άρη.

Περίπου 5.000 φίλοι της ομάδας του είχαν επιφυλάξει θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τον ίδιο να μένει εντυπωσιασμένος από την παρουσία των φιλάθλων.

Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε το reel του Gazzetta για την άφιξη του Σπανούλη, ενώ έκανε σχετικό σχόλιο και ο Ρίσαρντ Σιάο.

Λίγο αργότερα ο ισχυρός άνδρας της «κίτρινης» ΚΑΕ ανέβασε ένα story στα social media με το οποίο καλωσόρισε ο ίδιος τον V-Span στον Άρη.