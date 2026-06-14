Σπανούλης: «Υπέροχη υποδοχή, όχι μόνο για εμένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη»

Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε εκστασιασμένος από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του Άρη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Παναγιώτης Αρταβάνης

Μετά Βαΐων και Κλάδων υποδέχθηκαν περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο «Kill Bill» αποτελεί τον νέο προπονητή των «κιτρίνων» για τα επόμενα τρία χρόνια και από τη πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Είναι φανταστικό. Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα λίγο μετά την άφιξή του στην Θεσσαλονίκη.

Όπως είναι γνωστό την Δευτέρα (15/6, 12:00) θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου όπου θα ξεκινήσει και... επίσημα η νέα εποχή του Άρη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.