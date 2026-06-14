Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε το reel του Gazzetta για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη ενώ σχολίασε και ο Ρίτσαρντ Σιάο!

Σε ρυθμούς... Βασίλη Σπανούλη άρχισαν να ζουν οι φίλοι του Άρη οι οποίοι και είχαν ετοιμάσει θερμή υποδοχή στον νέο τεχνικό της ομάδας τους.

Περισσότεροι από 5.000 οπαδοί των «κιτρίνων» έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και αποθέωσαν τον «Kill Bill» ο οποίος την Δευτέρα (15/6, 12:00) θα δώσει συνέντευξη Τύπο.

Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρησιμοποίησε το reel του Gazzetta για να μοιραστεί με τους ακολούθους του στο Instagram την άφιξη του Σπανούλη, ενώ κάτω από το βίντεο ακολούθησε και σχόλιο του Ρίτσαρντ Σιάο

«Είναι μόνο η αρχή» ανέφερε το «αφεντικό» του Άρη.

Το Story του Γιάννη Αντετοκούνμπο