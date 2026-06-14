Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους του Άρη!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Παναγιώτης Αρταβάνης, Θοδωρής Σανιδάς

Τρέλα επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Άρη για τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος θα κοουτσάρει τους κιτρίνους για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο πρώην τεχνικός της Μονακό αποτελεί τον νέο προπονητή του Άρη και περισσότεροι από 5.000 οπαδοί των «κιτρίνων» του επιφύλαξαν θερμή υποδοχη!

Συγκεκριμένα μετέτρεψαν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε... «Αλεξάνδρειο Μέλαθρον» θέλοντας να δείξουν την αγάπη τους στον Βασίλη Σπανούλη και τις υψηλές προσδοκίες ενόψει της νέας σεζόν. Πολλές ώρες πριν από την άφιξη με συνθήματα και τραγούδια έδειχναν την προσμονή τους για την νέα εποχή στον Αρη. Μόλις λίγο μετά τις 7 αφίχθη ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος χαιρέτισε με το χέρι ψηλά έγινε χαμός! Ο V Span είχε στο πλευρό του τον Νίκο Ζήση, ενώ οι φίλοι του Άρη του πέρασαν στο λαιμό ένα κασκόλ της ομάδας!