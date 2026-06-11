Άταμαν: «Είμαι χαρούμενος που δεν τιμωρήθηκα σήμερα για το σακάκι μου, ελπίζω να μην το κάνουν τώρα!»

Ο Έργκιν Άταμαν στις πρις αρχίσει τις δηλώσεις του στη Συνέντευξη Τύπου, σχολίασε το γεγονός πως δεν τιμωρήθηκε για το σακάκι του.

Λίγο πριν ξεκινήσει τις καθιερωμένες δηλώσεις του στη Συνέντευξη Τύπου ο Έργκιν Άταμαν, σχολίασε το γεγονός πως δεν τιμωρήθηκε για το σακάκι του.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός στην αρχική του τοποθέτησε είπε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα δεν δέχτηκα καμία ποινή και ερχόμενος εδώ στη συνέντευξη Τύπου ντυμένος έτσι, χωρίς το σακάκι μου».

Τη συγκεκριμένη δήλωση την έκανε με αφορμή το γεγονός είχε ότι είχε κληθεί σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή επειδή έβγαλε το σακάκι του κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού στο ΣΕΦ.

Ο Έργκιν Άταμαν απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή για την πράξη του.