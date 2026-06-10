Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86: Ο Μήτογλου πήρε στην πλάτη του τον Παύλο Γιαννακόπουλο Jr και πανηγύρισαν
Αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL (93-86), ο Ντίνος Μήτογλου, πανηγύρισε με τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Παύλο.
Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «πρασίνων», πήρε στην πλάτη του τον Γιαννακόπουλο jr και τραγούδησαν μαζί με τους οπαδούς των «πρασίνων» τη νίκη επί των «ερυθρολεύκων.
Η σειρά είναι 2-2 και οι δύο «αιώνιοι» θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 5 στο ΣΕΦ (13/06, 18:00 LIVE από το Gazzetta).
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