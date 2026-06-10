Ο Ντίνος Μήτογλου πήρε στην πλάτη του τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Παύλο και πανηγύρισαν μαζί τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4.

Αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL (93-86), ο Ντίνος Μήτογλου, πανηγύρισε με τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Παύλο.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των «πρασίνων», πήρε στην πλάτη του τον Γιαννακόπουλο jr και τραγούδησαν μαζί με τους οπαδούς των «πρασίνων» τη νίκη επί των «ερυθρολεύκων.

Η σειρά είναι 2-2 και οι δύο «αιώνιοι» θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 5 στο ΣΕΦ (13/06, 18:00 LIVE από το Gazzetta).