Άταμαν: «Όλα θα είναι δίκαια στο 5ο παιχνίδι, η Ομοσπονδία και οι διαιτητές θα είναι δίκαιοι»

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4, τόνισε πως το Game 5 στο ΣΕΦ θα είναι δίκαιο.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν σε Game 5 (13/06, 18:00 LIVE από το Gazzetta), μετά τη νίκη των «πρασίνων» στο Game 4 (93-86), με τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του να τονίζει πως στον πέμπτο τελικό θα είναι όλα δίκαια.

Ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων», είπε επίσης, πως απέδειξε ο Παναθηναϊκός ότι είναι σπουδαία ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Παίξαμε πολύ καλά και πολύ σκληρά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να πάρει τον τίτλο μέσα στο σπίτι μας. Είναι πλέον σειρά μας να πάμε εκεί να πάρουμε τον τίτλο στο ΣΕΦ. Χάσαμε πολλά σουτ να πάρουμε τη νίκη στην κανονική διάρκεια. Είχαμε και τον Ναν εκτός με 5 φάουλ. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στην έδρα μας, γιατί θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα εκεί. Όλα να είναι δίκαια, είμαι σίγουρος ότι η Ομοσπονδία θα μας προστατεύσει, οι οπαδοί μας θα μας προστατεύσουν και θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον τίτλο. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά αποδείξαμε και εμείς ότι έχουμε μια σπουδαία ομάδα»