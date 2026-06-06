Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια ενόψει Game 4 με Ολυμπιακό
Λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε το Game 2 και τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, η «πράσινη» ΚΑΕ έβγαλε στον... αέρα τα εισιτήρια ενόψει του Game 4.
Συγκεκριμένα με τη σειρά στο 1-1, είναι σίγουρο πως θα υπάρξει και τέταρτο παιχνίδι, με το «τριφύλλι» να κάνει γνωστό τον τρόπο διεξαγωγής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«𝗦𝘁𝗼𝗶𝘅𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗚𝗕𝗟 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 - 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝟰 𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗔𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 ☘️🎫
Οι τελικοί της Stoiximan GBL συνεχίζονται στο σπίτι μας και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Game 4 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.
Γεμίζουμε το σπίτι μας, γινόμαστε ο 6ος παίκτης και οδηγούμε ΟΛΟΙ μαζί την ομάδα μας στη νίκη!»
Κλείστε τη θέση σας τώρα: http://4gcaz.app.link/tickets
𝗦𝘁𝗼𝗶𝘅𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗚𝗕𝗟 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 - 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝟰 𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗔𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 ☘️🎫
Οι τελικοί της Stoiximan GBL συνεχίζονται στο σπίτι μας και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Game 4 της σειράς των τελικών της Stoiximan… pic.twitter.com/rQ3EY2U959— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 5, 2026
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