Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων ενόψει Game 4 κόντρα στον Ολυμπιακό για του τελικούς της Stoiximan GBL.

Λίγη ώρα αφότου ολοκληρώθηκε το Game 2 και τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, η «πράσινη» ΚΑΕ έβγαλε στον... αέρα τα εισιτήρια ενόψει του Game 4.

Συγκεκριμένα με τη σειρά στο 1-1, είναι σίγουρο πως θα υπάρξει και τέταρτο παιχνίδι, με το «τριφύλλι» να κάνει γνωστό τον τρόπο διεξαγωγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«𝗦𝘁𝗼𝗶𝘅𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗚𝗕𝗟 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 - 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝟰 𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗔𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 ☘️🎫

Οι τελικοί της Stoiximan GBL συνεχίζονται στο σπίτι μας και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Game 4 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Γεμίζουμε το σπίτι μας, γινόμαστε ο 6ος παίκτης και οδηγούμε ΟΛΟΙ μαζί την ομάδα μας στη νίκη!»

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