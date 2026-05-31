Ο Νίκος Καρφής υποκλίνεται στους Δημήτρη Φλιώνη και Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ στέκεται στην επόμενη μέρα και στο μέλλον της ΑΕΚ που θα συνεχίσει να παλεύει.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 2, σε ένα ματς που δεν είχε από την αρχή τον Φίζελ, ενώ κατά τη διάρκεια στερήθηκε και των υπηρεσιών του Χαραλαμπόπουλου.

Η Ένωση ολοκλήρωσε τη σεζόν της στη Stoiximan GBL φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά, ενώ στην Ευρώπη... άγγιξε το τρόπαιο, αλλά ένα black out της στέρησαν αυτό που δικαιούταν, την κούπα του BCL.

Η σεζόν θα μπορούσε να ήταν τέλεια, αν δεν υπήρχε αυτό το καταστροφικό τελευταίο δεκάλεπτο κόντρα στη Ρίτας. Ωστόσο η Βασίλισσα είναι εκεί για άλλη μια σεζόν, είναι διεκδικήτρια, παλεύει. Δεύτερο σερί Final Four, ανάμεσα στους κορυφαίους.

Πρωτάθλημα για δύο και κάποτε πρέπει να αλλάξει

Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο Game 2 και επικράτησε με 95-68. Η Stoiximan GBL είναι ένα πρωτάθλημα που γίνεται και από το ξεκίνημα ξέρεις ποιος θα είναι ο τελικός. Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε κάτι άλλο και αυτό δεν κάνει καλό στο άθλημα. Δεν υπάρχει κάποιος να τους κοντράρει. Τα μπάτζετ αυτών των δύο έχουν ξεφύγει και οι κλειστές λίγκες δημιουργούν τεράστια ανισορροπία στο πρωτάθλημα.

Είναι σαν να παίζουν ένα πρωτάθλημα οι δυο τους και άλλο ένα οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι ωραίο. Η διαφορά είναι τεράστια και όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα στο μπάσκετ, αυτό θα συνεχίσει να γίνεται.

Δεν μπορείς να ελπίζεις σε κάτι καλύτερο, παρά μόνο σε μια ευρωπαϊκή διάκριση. Είδαμε φέτος την ΑΕΚ να φτάνει στον τελικό του BCL και τον ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup.

Το μπάσκετ όπως είναι δομημένο είναι ένα άθλημα που δεν υπάρχει ranking χωρών και ranking συλλόγων όπως για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο που ανάλογα με τη θέση σου ξέρεις σε ποια διοργάνωση θα παίξεις.

Οι πορείες των ομάδων μιας χώρας έχουν αξία στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ ξέρεις ότι μόνο δύο ομάδες θα είναι στη Euroleague, δεν υπάρχει χώρος για άλλες αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια.

Αν ίσχυε ότι στο ποδόσφαιρο, με τις πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη στο μπάσκετ, τότε θα είχαμε 3-4 ομάδες στη Euroleague, Αλλά είπαμε κλειστές λίγκες.

Αρχηγός-κόσμημα

Θέλω να σταθώ και στον αρχηγό της ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Φλιώνης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένα παιδί-κόσμημα για την Ένωση και το ελληνικό μπάσκετ.

Ο captain της Βασίλισσας έχασε τον πατέρα του την Παρασκευή, όμως ζήτησε να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό και το έκανε. Ελάχιστοι θα το έκαναν. Το ζεστό χειροκρότημα από όλους στη SUNEL Arena για εκείνον θα το κρατά για όλη του τη ζωή.

Ο πατέρας του θα ήταν περήφανος για εκείνον. Ο Φλιώνης είναι ένα διαμάντι για την ΑΕΚ. Χαίρομαι που η ομάδα έχει τον Φλιώνη σαν αρχηγό. Για όλα αυτά που πρεσβεύει αυτό το παιδί. Για την αγάπη που έχει για την ΑΕΚ και τον τρόπο που την υπηρετεί. Με αφοσίωση και σεβασμό. Με αυταπάρνηση και έτοιμος να θυσιαστεί για την κάθε μπάλα. Να παλέψει για το καλό της ΑΕΚ.

Ο Φλιώνης τιμά και με το παραπάνω τον τίτλο του αρχηγού της Ένωσης! Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνον, έκανε χιλιόμετρα για να είναι δίπλα στην ομάδα μετά από τέτοια απώλεια. Και αυτό είναι κάτι που δείχνει πολλά για αυτό το παιδί.

Ο κορυφαίος όλων

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποθεώθηκε κατά τη διάρκεια του ματς, ενώ μετά το τέλος υπήρχαν τεράστιες ουρές για εκείνον, αφού τον περίμεναν οι φίλοι της Ένωσης στο Meet and Greet.

Μου άρεσε πολύ να βλέπω αυτή την τεράστια ουρά που τον περίμενε για να φωτογραφηθεί μαζί του, να του δείξει πόσο τον αγαπά για αυτά που προσφέρει στην ΑΕΚ. Ο θρύλος της Βασίλισσας που έχει κατακτήσει το BCL και το Κύπελλο Ελλάδος το 2018 και το πρωτάθλημα του 2002 με απίθανη ανατροπή από το 0-2.

Όπως έγραψε και η ΚΑΕ ΑΕΚ, είναι ο κορυφαίος όλων, ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας της. Ένας head coach, ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί όσο κανείς με τη Βασίλισσα. Δεν μπορεί να την αποχωριστεί.

Λατρεύει την ΑΕΚ, την υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση και δεν σταματά να αποθεώνεται από τους φιλάθλους. Η προσφορά του τεράστια. Το έχω γράψει άπειρες φορές.

Θα το ξαναπώ. Να δούμε κάποτε στο μέλλον ένα άγαλμα για εκείνον έξω από τη SUNEL Arena, το αξίζει. Είναι σπουδαίος για την ΑΕΚ, ξεχωριστό... πετράδι για την ιστορία της.

Προπονητής της σεζόν στο BCL και δεν σταματά να δουλεύει σκληρά για να οδηγήσει την ΑΕΚ σε θριάμβους.

Το μέλλον και η ΑΕΚ που κοιτάζει το NBA Europe

Το μπάσκετ προχωρά, οι εξελίξεις τρέχουν και η ΑΕΚ έχει δείξει πως θέλει να είναι κομμάτι τους. Ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι της ΑΕΚ παλεύουν με Θεούς και Δαίμονες κάθε χρόνο και συνεχίζουν για το καλό της Ένωσης.

Δεν σταματούν οι επενδύσεις, δεν σταματά να ομορφαίνει η SUNEL Arena. Έχει γίνει πλέον στολίδι και αυτό πρέπει να το πιστωθεί η... τρέλα του Αγγελόπουλου και των ανθρώπων της ΑΕΚ.

Το ΝΒΑ Europe θα έρθει στη ζωή μας από τη μεθεπόμενη σεζόν και η Ένωση θέλει να βρίσκεται σε αυτό το νέο εγχείρημα που θα αλλάξει το status της. Η Βασίλισσα θέλει να είναι πρωταγωνίστρια και το αξίζει.

Η ΑΕΚ πρέπει να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα και τη νέα σεζόν και να κάνει το βήμα παραπάνω το BCL. Να πάρει την κούπα. Αυτό θα μετρήσει αλλιώς και στους ανθρώπους του NBA Europe, αφού η Ένωση έχει τα τελευταία δύο χρόνια μια τρίτη θέση και μια δεύτερη στη διοργάνωση. Σταθερότητα λέγεται αυτό. Η Ένωση θα στοχεύει και τη νέα σεζόν στον τίτλο του BCL γιατί η επόμενη μέρα και το ΝΒΑ Europe μπορούν να την εκτοξεύσουν.

Φυσικά σε αυτό πρέπει να έχει κοντά και τον κόσμο. Για τον λαό της ΑΕΚ και τη δυναμική του, ο μέσος όρος των εισιτηρίων φέτος στη SUNEL Arena δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που μπορεί να δώσει ο κόσμος.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ είχαν γεμάτη την Allwyn Arena σε κάθε ματς στο ποδόσφαιρο και πήγαν 22.000 στον Βόλο. Περίπου 15-20.000 στις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας του Νίκολιτς. Δεν γίνεται να μην γεμίζει και η SUNEL Arena κάποιες φορές μέσα στη σεζόν.

Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη νέα προσπάθεια και οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν να απογειώσουν την ομάδα και να φτιάξουν το μέλλον της. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.

Για τη νέα σεζόν έχουν συμβόλαιο οι Μπάρτλεί, Μπράουν, Φλιώνης, Κατσίβελης και Σκορδίλης. Το περασμένο καλοκαίρι η ΑΕΚ με τις συμφωνίες της έδειξε πως φέτος θέλει να χτίσει ένα καλό κορμό και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ θέλουν να κρατήσουν Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο σίγουρα, όμως οι περιπτώσεις τους είναι πολύ δύσκολα. Για τον Γκρέι τα είχαμε πει και σε προηγούμενο κείμενο πως είναι πολύ πιο δύσκολο από πέρυσι να μείνει, αφού και ο ΠΑΟΚ έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι απόκτησης του.

Έντονο ενδιαφέρον θα υπάρξει στην αγορά και για τον Χαραλαμπόπουλο. Ερωτηματικά οι Νάναλι και Φιζέλ για την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Το συμβόλαιο του Νάναλι λήγει, ενώ ο Φίζελ έχει opt out. Φόρτσαρε στο τέλος της σεζόν, αλλά τραυματίστηκε. Όμως αν κρίνουμε τη συνολική εικόνα, σίγουρα θα μπορούσε και θα έπρεπε να προσφέρει περισσότερα. Αρσενόπουλος και Πετσάρσκι θα αποτελέσουν παρελθόν όπως και ο Κουζμίνσκας.

Τέλος η ΑΕΚ θα πρέπει να δει πως θα χτίσει το ρόστερ της και σε ποιες θέσεις θα προσθέσει Έλληνες παίκτες. Η Βασίλισσα θα ψάξει στην αγορά έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ για να την ανεβάσει επίπεδο και σίγουρα έναν σέντερ που θα βγει μπροστά και θα την οδηγήσει μέσα στη σεζόν. Και σιγά-σιγά θα δημιουργήσει το ρόστερ της νέας σεζον.