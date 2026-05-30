Ο Ντράγκαν Σάκοτα... πολιορκήθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ μετά το τέλος του ματς στο Meet and Greet της ομάδας.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 2 και ολοκλήρωσε τη σεζόν της στη Stoiximan GBL φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα γνώρισε την αποθέωση σε πολλά σημεία του ματς, ενώ μετά το τέλος σχηματίστηκαν ουρές για τον Σάλε από τον κόσμο που περίμενε για εκείνο στο Meet and Greet.

Ένας θρύλος για την Βασίλισσα με κορυφαία του στιγμή το ΒCL του 2018 αλλά και το πρωτάθλημα του 2002 με ανατροπή. Φέτος έφτασε στον τελικό με την ΑΕΚ αλλά ηττήθηκε από την Ρίτας.

Σπουδαίος για την ιστορία της ΑΕΚ, έχοντας προσφέρει τόσα πολλά στην ομάδα.