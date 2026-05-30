Έκλεισε εισιτήριο για τους τελικούς της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα κυριάρχησε στη SUNEL Arena επί της ΑΕΚ με 95-68 και πέρασε στους τελικούς, εκεί που θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό

Για τους νικητές ο Βεζένκοβ είχε 15 πόντους, ενώ ο Χολ μέτρησε 14 πόντους με 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά για την Ένωση ο Νάναλι μέτρησε 19 πόντους και ο Μπράουν 20 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Ο Δημήτρης Φλιώνης εισέπραξε standing ovation από τους φίλους της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, συμπαίκτες και αντιπάλους. Έπαιξε μια μέρα μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Η Βασίλισσα έπαιξε χωρίς τον Χαραλαμπόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ένωσης.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το ματς

O Oλυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 6-17 χάρη στον Γουόρντ, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπράουν έβγαλε εντυπωσιακές φάσεις για την ΑΕΚ για να κάνει το 10-20 στο τέλος της περιόδου, με την Ένωση να ζορίζεται πολύ από την άμυνα του Ολυμπιακού.

Ο Χολ έκανε το 13-24 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Νάναλι με ωραία προσπάθεια έγραψε το 19-27 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ενώ ο Πίτερς απάντησε άμεσα για το 19-29. Το τρίποντο του Μόρις έφερε τους ερυθρόλευκους για πρώτη φορά στο +15 για το 19-34 στο 17'. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε σε 30-41 και ανάγκασε τον Μπαρτζώκα να καλέσει timeout.

Ο Σκορδίλης με κάρφωμα μείωσε σε 35-50 στα μέσα της τρίτης περιοδου, ενώ ο Νάναλι κάρφωσε εντυπωσιακά για το 37-50. O Xολ απάντησε με δική του πτήση για το 37-52 των Πειραιωτών στο 26'. Ο Χολ εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 για το 37-57.

Ο Νετζήπογλου με τρίποντο έγραψε το 53-75 στο 35'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει με τίποτα, η ομάδα του Μπαρτζώκα έλεγξε το ματς και επικράτησε του συνόλου του Σάκοτα, κλείνοντας θέση για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95

MVP ΗΤΑΝ o Bεζένκοβ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά και ο Χολ με 14 και 9 ριμπάουντ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ο Μπράουν που είχε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά και ο Νάναλι με 19.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 13 ριμπάουντ του Μιλουτίνοφ.

AEK BC (Coach: D. Sakota) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BLK PF FO +/- IDX STARTERS 0 R. GRAY * 25:13 4 2/6 0/1 0/0 28.6% 3 2 5 3 1 2 1 0 2 -18 9 1 D. FLIONIS (C) * 18:55 3 0/3 1/2 0/0 20.0% 1 3 4 3 1 0 0 1 0 -15 5 7 F. BARTLEY * 24:10 2 1/5 0/2 0/0 14.3% 0 0 0 2 1 3 0 0 1 -25 0 11 G. SKORDILIS * 10:01 4 2/5 0/0 0/0 40.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 2 -10 2 12 V. CHARALAMPOPOULOS * 07:49 0 0/0 0/2 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -12 -1 BENCH 2 G. BROWN III 25:45 20 9/15 0/0 2/6 60.0% 5 5 10 1 1 0 1 1 1 -7 20 18 J. NUNNALLY 27:52 19 4/5 3/5 2/2 70.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 -11 19 15 L. LEKAVICIUS 22:57 6 2/5 0/3 2/2 25.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 3 -16 8 21 M. KUZMINSKAS 09:00 4 2/2 0/2 0/0 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -7 2 5 D. KATSIVELIS 19:14 3 0/2 1/2 0/0 25.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 5 -5 3 19 M. PECARSKI 08:04 3 0/3 1/2 0/0 20.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -9 1 22 H. BILIONIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 68 22/51 6/21 6/10 38.9% 13 17 30 19 7 7 2 5 19 - 71