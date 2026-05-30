Έκλεισε εισιτήριο για τους τελικούς της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα κυριάρχησε στη SUNEL Arena επί της ΑΕΚ με 95-68 και πέρασε στους τελικούς, εκεί που θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό
Για τους νικητές ο Βεζένκοβ είχε 15 πόντους, ενώ ο Χολ μέτρησε 14 πόντους με 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά για την Ένωση ο Νάναλι μέτρησε 19 πόντους και ο Μπράουν 20 πόντους με 6 ριμπάουντ.
Ο Δημήτρης Φλιώνης εισέπραξε standing ovation από τους φίλους της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, συμπαίκτες και αντιπάλους. Έπαιξε μια μέρα μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Η Βασίλισσα έπαιξε χωρίς τον Χαραλαμπόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ένωσης.
🙏🟡⚫ Η πιο δυνατή στιγμή της ημέρας. Όλοι στη SUNEL Arena αποθεώνουν και χειροκροτούν τον παίκτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Φλιώνη που αγωνίζεται μια μέρα μετά τον θάνατο του πατέρα του.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 30, 2026
Χωρίς λόγια.#aek #aekbc
ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το ματς
O Oλυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 6-17 χάρη στον Γουόρντ, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπράουν έβγαλε εντυπωσιακές φάσεις για την ΑΕΚ για να κάνει το 10-20 στο τέλος της περιόδου, με την Ένωση να ζορίζεται πολύ από την άμυνα του Ολυμπιακού.
Ο Χολ έκανε το 13-24 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Νάναλι με ωραία προσπάθεια έγραψε το 19-27 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ενώ ο Πίτερς απάντησε άμεσα για το 19-29. Το τρίποντο του Μόρις έφερε τους ερυθρόλευκους για πρώτη φορά στο +15 για το 19-34 στο 17'. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε σε 30-41 και ανάγκασε τον Μπαρτζώκα να καλέσει timeout.
Ο Σκορδίλης με κάρφωμα μείωσε σε 35-50 στα μέσα της τρίτης περιοδου, ενώ ο Νάναλι κάρφωσε εντυπωσιακά για το 37-50. O Xολ απάντησε με δική του πτήση για το 37-52 των Πειραιωτών στο 26'. Ο Χολ εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 για το 37-57.
Ο Νετζήπογλου με τρίποντο έγραψε το 53-75 στο 35'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει με τίποτα, η ομάδα του Μπαρτζώκα έλεγξε το ματς και επικράτησε του συνόλου του Σάκοτα, κλείνοντας θέση για τους τελικούς της Stoiximan GBL.
Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95
- MVP ΗΤΑΝ o Bεζένκοβ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά και ο Χολ με 14 και 9 ριμπάουντ.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ο Μπράουν που είχε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά και ο Νάναλι με 19.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 13 ριμπάουντ του Μιλουτίνοφ.
|AEK BC (Coach: D. Sakota)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|STARTERS
|0 R. GRAY *
|25:13
|4
|2/6
|0/1
|0/0
|28.6%
|3
|2
|5
|3
|1
|2
|1
|0
|2
|-18
|9
|1 D. FLIONIS (C) *
|18:55
|3
|0/3
|1/2
|0/0
|20.0%
|1
|3
|4
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|-15
|5
|7 F. BARTLEY *
|24:10
|2
|1/5
|0/2
|0/0
|14.3%
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|-25
|0
|11 G. SKORDILIS *
|10:01
|4
|2/5
|0/0
|0/0
|40.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|-10
|2
|12 V. CHARALAMPOPOULOS *
|07:49
|0
|0/0
|0/2
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-12
|-1
|BENCH
|2 G. BROWN III
|25:45
|20
|9/15
|0/0
|2/6
|60.0%
|5
|5
|10
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|-7
|20
|18 J. NUNNALLY
|27:52
|19
|4/5
|3/5
|2/2
|70.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|-11
|19
|15 L. LEKAVICIUS
|22:57
|6
|2/5
|0/3
|2/2
|25.0%
|0
|2
|2
|6
|0
|0
|0
|0
|3
|-16
|8
|21 M. KUZMINSKAS
|09:00
|4
|2/2
|0/2
|0/0
|50.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-7
|2
|5 D. KATSIVELIS
|19:14
|3
|0/2
|1/2
|0/0
|25.0%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|5
|-5
|3
|19 M. PECARSKI
|08:04
|3
|0/3
|1/2
|0/0
|20.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-9
|1
|22 H. BILIONIS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|68
|22/51
|6/21
|6/10
|38.9%
|13
|17
|30
|19
|7
|7
|2
|5
|19
|-
|71
|OLYMPIACOS PIRAEUS (Coach: G. Bartzokas)
|14 S. VEZENKOV *
|23:35
|15
|3/5
|2/5
|3/3
|50.0%
|1
|6
|7
|1
|3
|0
|0
|1
|2
|15
|16
|0 T. WALKUP *
|22:57
|10
|2/2
|2/5
|0/0
|57.1%
|1
|2
|3
|5
|2
|0
|0
|1
|1
|20
|13
|33 N. MILUTINOV *
|17:08
|7
|3/6
|0/0
|1/1
|50.0%
|3
|10
|13
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|27
|19
|3 T. WARD *
|21:56
|5
|1/3
|0/4
|3/4
|14.3%
|1
|4
|5
|2
|3
|0
|1
|1
|4
|16
|4
|16 K. PAPANIKOLAOU (C) *
|21:17
|2
|1/1
|0/2
|0/0
|33.3%
|2
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|18
|3
|BENCH
|77 D. HALL
|22:52
|16
|8/10
|0/0
|0/1
|80.0%
|4
|6
|10
|4
|0
|1
|2
|1
|3
|12
|30
|1 F. NTILIKINA
|19:16
|13
|4/4
|1/3
|2/2
|71.4%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|2
|13
|14
|25 A. PETERS
|16:25
|11
|4/6
|0/0
|3/3
|66.7%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|12
|11 M. MORRIS
|20:00
|10
|2/2
|2/3
|0/0
|80.0%
|0
|0
|0
|5
|0
|1
|0
|1
|0
|11
|15
|18 O. NETZIPOGLOU
|08:43
|6
|1/1
|1/1
|1/3
|100%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|3
|9
|5 G. LARENTZAKIS
|05:51
|0
|0/1
|0/2
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|-2
|-2
|TEAM TOTALS
|95
|29/41
|8/25
|13/17
|56.1%
|13
|34
|47
|23
|12
|3
|5
|19
|19
|-
|128
