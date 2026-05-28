Ο Ολυμπιακός θα έχει ένα κατάμεστο ΣΕΦ στο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν Sold Out.

Ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει το μπάνερ του τροπαίου της EuroLeague του 2026 στον ουρανό του ΣΕΦ πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ (20:15) και οι φίλοι της ομάδας θα γεμίσουν το γήπεδο για να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν, με τον κόσμο να ετοιμάζει δυναμική παρουσία στο ΣΕΦ για να αποθεώσουν τους Ερυθρολεύκους μετά την τεράστια επιτυχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Sold out ο 1ος ημιτελικός με την AEK!

Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση στην ομάδα μας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.