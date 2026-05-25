Στους ημιτελικούς της Stoiximan GBL πέρασε η ψυχωμένη ΑΕΚ που είδε τον Φίζελ να τραυματίζεται στο γόνατο. Η ομάδα του Σάκοτα προστάτεψε την έδρα της και επικράτησε του Άρη με 102-99 σε ένα θρίλερ στα Λιόσια, παίρνοντας το εισιτήριο για την τετράδα, εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.
Για την Ένωση 0 Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ενώ ο Μπράουν μέτρησε 14 πόντους μαζί με Γκρέι. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Νουά τελείωσε με 21 πόντους.
Το ματς είδε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του, Άλεξ. Άλλωστε στον Άρη παίζει ο αδερφος τους, Κώστας που ήταν εκτός δωδεκάδας από το παιχνίδι. Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ματς.
Πολύ υψηλός ο αριθμός των φάουλ των δύο ομάδων, με τους διαιτητές να σταματούν συνέχεια το ματς που ξεκίνησε στις 19:00 και τελείωσε στις 21:35.
ΑΕΚ - Άρης: Το ματς
Ο Νουά έφτασε τους 5 πόντους από νωρίς στο ματς και ισοφάρισε σε 7-7, όμως ο Φλιώνης απάντησε άμεσα για το 10-7 στο 3'. Ο Φλιώνης ήταν εντυπωσιακός στο ξεκίνημα και έγραψε το 16-11 στα μέσα της περιόδου για να φτάσει στους 8 πόντους. Ο Χαραλαμπόπουλος ευστόχησε για τρεις για το 21-17 στο 7'. Ο Νουά έγραψε το 28-21 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο μείωσε σε 35-30 για τον Άρη στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο κατάφερε να ισοφαρίσει στα μέσα της δεύτερης περιόδου σε 40-40. Το ματς έγινε πολύ physical, με τον Γκρέι να γράφει το 44-43 για την Ένωση. Ο Φίζελ τραυματίστηκε στο πόδι και πήγε κουτσαίνοντας στον πάγκο, 2:37 πριν το ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με 52-46.
Ο Φλιώνης έφτασε τους 12 πόντους και έκανε το 62-56 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 69-61 στο 27 αναγκάζοντας τον Μίλιτσιτς να πάρει timeout. Συνέχισε απτόητος για το 72-63 στο 29'.
Ο Νουά με τρίποντο από τη γωνία μείωσε σε 82-80 στο 33'. Ο Μπράουν με γκολ φάουλ διαμόρφωσε το 87-83, έξι λεπτά πριν το τέλος. Ο Κατσίβελης έκανε το 95-93 στο 37'. Ο Νουά έκανε το 100-99 στο 39' και ο Κατσίβελης έγραψε το 101-99 στα 5 δευτερόλεπτα για το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99
- MVP ΗΤΑΝ ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και ο Μπράουν που τελείωσε με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ο Νουά με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 4/5 τρίποντα του Μήτρου Λονγκ.
ΑΕΚ - Άρης: 2-1
- Game 1: ΑΕΚ - Άρης: 87-81 (1-0)
Game 2: Άρης - ΑΕΚ: 90-81 (1-1)
- Game 3: ΑΕΚ - Άρης: 102-99 (2-1)
|AEK BC (Coach: D. Sakota)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|STARTERS
|33 F. BARTLEY *
|25:40
|16
|3/5
|3/4
|1/2
|66.7%
|0
|2
|2
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|14
|14
|0 R. GRAY *
|34:21
|14
|2/5
|1/2
|7/10
|42.9%
|1
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|1
|4
|0
|14
|19 D. FLIONIS (C) *
|18:11
|12
|3/4
|2/3
|0/0
|71.4%
|1
|1
|2
|5
|0
|2
|0
|4
|3
|-4
|19
|24 K. FEAZELL *
|10:36
|9
|3/3
|0/0
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|10
|13
|12 V. CHARALAMPOPOULOS *
|31:13
|8
|1/2
|2/3
|0/0
|60.0%
|0
|1
|1
|5
|0
|0
|0
|3
|0
|13
|12
|BENCH
|4 G. BROWN III
|23:16
|14
|4/6
|0/3
|6/8
|44.4%
|1
|4
|5
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|-11
|14
|15 L. LEKAVICIUS
|21:08
|12
|0/1
|2/4
|6/6
|40.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|21
|15
|18 J. NUNNALLY
|19:58
|12
|2/4
|0/1
|8/8
|40.0%
|1
|4
|5
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|-3
|18
|5 D. KATSIVELIS
|15:29
|5
|2/2
|0/2
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|17
|5
|2 G. SKORDILIS
|00:07
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|21 M. PECARSKI
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|102
|20/32
|10/22
|32/39
|55.6%
|6
|17
|23
|26
|11
|10
|3
|17
|23
|-
|122
|ARIS THESSALONIKI BETSSON (Coach: I. Milicic)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|STARTERS
|5 A. NOUA *
|31:40
|21
|6/9
|2/6
|3/7
|53.3%
|4
|5
|9
|1
|0
|1
|0
|4
|5
|-5
|21
|3 B. JONES *
|31:56
|14
|1/4
|1/3
|9/9
|28.6%
|2
|1
|3
|9
|2
|0
|0
|3
|7
|-3
|19
|94 R. HARRELL *
|28:14
|11
|1/3
|2/5
|3/3
|37.5%
|2
|6
|8
|2
|3
|2
|1
|1
|4
|2
|16
|7 L. BOCHORIDIS (C) *
|13:58
|8
|2/2
|1/2
|1/2
|75.0%
|0
|1
|1
|4
|2
|1
|0
|5
|1
|11
|11
|13 J. FORRESTER *
|20:05
|6
|3/4
|0/0
|0/0
|75.0%
|4
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|-19
|9
|BENCH
|0 E. MITROU-LONG
|21:59
|23
|3/9
|4/6
|5/6
|46.7%
|0
|3
|3
|3
|1
|1
|0
|2
|4
|5
|22
|88 A. KULBOKA
|19:21
|11
|0/1
|3/6
|2/2
|42.9%
|1
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|5
|2
|-3
|10
|16 S. POYLIANITIS
|05:35
|3
|1/1
|0/0
|1/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|33 D. ANDUSIC
|22:11
|2
|1/3
|0/3
|0/0
|16.7%
|2
|0
|2
|4
|0
|0
|0
|4
|1
|-1
|3
|14 M. TSAIRELIS
|05:01
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-6
|2
|1 P. LEFAS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22 V. POURLIDAS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|99
|18/36
|13/31
|24/31
|46.3%
|20
|22
|42
|24
|12
|5
|1
|34
|26
|-
|116
