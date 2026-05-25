Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα σε μια απίθανη ματσάρα, υπέταξε τον Άρη στη SUNEL Arena με 102-99 και έκλεισε θέση στους ημιτελικούς της Stoiximan GBL.

Στους ημιτελικούς της Stoiximan GBL πέρασε η ψυχωμένη ΑΕΚ που είδε τον Φίζελ να τραυματίζεται στο γόνατο. Η ομάδα του Σάκοτα προστάτεψε την έδρα της και επικράτησε του Άρη με 102-99 σε ένα θρίλερ στα Λιόσια, παίρνοντας το εισιτήριο για την τετράδα, εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.

Για την Ένωση 0 Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ενώ ο Μπράουν μέτρησε 14 πόντους μαζί με Γκρέι. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Νουά τελείωσε με 21 πόντους.

Το ματς είδε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του, Άλεξ. Άλλωστε στον Άρη παίζει ο αδερφος τους, Κώστας που ήταν εκτός δωδεκάδας από το παιχνίδι. Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ματς.

Πολύ υψηλός ο αριθμός των φάουλ των δύο ομάδων, με τους διαιτητές να σταματούν συνέχεια το ματς που ξεκίνησε στις 19:00 και τελείωσε στις 21:35.

ΑΕΚ - Άρης: Το ματς

Ο Νουά έφτασε τους 5 πόντους από νωρίς στο ματς και ισοφάρισε σε 7-7, όμως ο Φλιώνης απάντησε άμεσα για το 10-7 στο 3'. Ο Φλιώνης ήταν εντυπωσιακός στο ξεκίνημα και έγραψε το 16-11 στα μέσα της περιόδου για να φτάσει στους 8 πόντους. Ο Χαραλαμπόπουλος ευστόχησε για τρεις για το 21-17 στο 7'. Ο Νουά έγραψε το 28-21 λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο μείωσε σε 35-30 για τον Άρη στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο κατάφερε να ισοφαρίσει στα μέσα της δεύτερης περιόδου σε 40-40. Το ματς έγινε πολύ physical, με τον Γκρέι να γράφει το 44-43 για την Ένωση. Ο Φίζελ τραυματίστηκε στο πόδι και πήγε κουτσαίνοντας στον πάγκο, 2:37 πριν το ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με 52-46.

Ο Φλιώνης έφτασε τους 12 πόντους και έκανε το 62-56 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 69-61 στο 27 αναγκάζοντας τον Μίλιτσιτς να πάρει timeout. Συνέχισε απτόητος για το 72-63 στο 29'.

Ο Νουά με τρίποντο από τη γωνία μείωσε σε 82-80 στο 33'. Ο Μπράουν με γκολ φάουλ διαμόρφωσε το 87-83, έξι λεπτά πριν το τέλος. Ο Κατσίβελης έκανε το 95-93 στο 37'. Ο Νουά έκανε το 100-99 στο 39' και ο Κατσίβελης έγραψε το 101-99 στα 5 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

MVP ΗΤΑΝ ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και ο Μπράουν που τελείωσε με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ο Νουά με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... τα 4/5 τρίποντα του Μήτρου Λονγκ.

ΑΕΚ - Άρης: 2-1

AEK BC (Coach: D. Sakota) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BLK PF FO +/- IDX STARTERS 33 F. BARTLEY * 25:40 16 3/5 3/4 1/2 66.7% 0 2 2 3 3 0 0 5 3 14 14 0 R. GRAY * 34:21 14 2/5 1/2 7/10 42.9% 1 0 1 3 1 3 1 1 4 0 14 19 D. FLIONIS (C) * 18:11 12 3/4 2/3 0/0 71.4% 1 1 2 5 0 2 0 4 3 -4 19 24 K. FEAZELL * 10:36 9 3/3 0/0 3/3 100% 0 0 0 3 3 1 0 0 0 10 13 12 V. CHARALAMPOPOULOS * 31:13 8 1/2 2/3 0/0 60.0% 0 1 1 5 0 0 0 3 0 13 12 BENCH 4 G. BROWN III 23:16 14 4/6 0/3 6/8 44.4% 1 4 5 0 2 2 2 0 3 -11 14 15 L. LEKAVICIUS 21:08 12 0/1 2/4 6/6 40.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 21 15 18 J. NUNNALLY 19:58 12 2/4 0/1 8/8 40.0% 1 4 5 3 0 1 0 0 2 -3 18 5 D. KATSIVELIS 15:29 5 2/2 0/2 1/2 50.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 17 5 2 G. SKORDILIS 00:07 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 21 M. PECARSKI 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 102 20/32 10/22 32/39 55.6% 6 17 23 26 11 10 3 17 23 - 122