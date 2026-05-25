Άτυχη στιγμή για τον σέντερ της ΑΕΚ λίγο πριν το ημίχρονο. Ο ΚιΣόν Φίζελ τραυματίστηκε στο πόδι μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας, αφού αρκετοί παίκτες βούτηξαν στο παρκέ για την κατοχή.

Πήγε στον πάγκο της ΑΕΚ και κούτσαινε μέχρι να βγει από το παρκέ. Μια μεγάλη απώλεια για την Ένωση αν δεν καταφέρει αν συνεχίσει στο ματς. Ο Φίζελ που είναι πολύ ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα.