Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκεται μαζί με τον αδερφό του, Άλεξ στη SUNEL Arena για το ΑΕΚ-Άρης.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Άρη στο Game 3 των προημιτελικών της Stoiximan GBL, με την ομάδα που θα νικήσει να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά που περιμένει ο Ολυμπιακός.

Το ματς βλέπει από κοντά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που πήρε τη θέση του στη SUNEL Arena και έκατσε δίπλα στον αδερφό του, Άλεξ στα courtseats.

Ο αδερφός τους Κώστας, παίζει στον Άρη αλλά είναι εκτος 12άδας για το ματς, ενώ ο Γιάννης βρέθηκε χθες στο ΟΑΚΑ και στον τελικό της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ.