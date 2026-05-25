ΑΕΚ - Άρης: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στη SUNEL Arena
Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Άρη στο Game 3 των προημιτελικών της Stoiximan GBL, με την ομάδα που θα νικήσει να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά που περιμένει ο Ολυμπιακός.
Το ματς βλέπει από κοντά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που πήρε τη θέση του στη SUNEL Arena και έκατσε δίπλα στον αδερφό του, Άλεξ στα courtseats.
Ο αδερφός τους Κώστας, παίζει στον Άρη αλλά είναι εκτος 12άδας για το ματς, ενώ ο Γιάννης βρέθηκε χθες στο ΟΑΚΑ και στον τελικό της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ.
