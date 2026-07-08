Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Basketball Champions League κι έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι της ΑΕΚ και του Περιστερίου στους ομίλους.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27 με την ΑΕΚ και το Περιστέρι να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους της διοργάνωσης.

Οι Φάλκο Σζομπαθέλι (Ουγγαρία), Αντβέρπ (Βέλγιο), και ένας νικητής εκ των προκριματικών θα είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ένωση στον τρίτο όμιλο, ωστόσο το Περιστέρι έχει πιο δύσκολο δρόμο στον τέταρτο όμιλο κόντρα σε Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ. Ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα αντιμετωπίσουν τη Βιέννη και τη Μανίσα αντίστοιχα στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Οι όμιλοι του BCL

1ος Όμιλος

Ρίτας

Ναντέρ

Σαμπάχ

Τραμπζονσπόρ

2ος Όμιλος

Γαλατασαράι

Στρασμπούρ

Λέγκια Βαρσοβίας

Τσιμπόνα

3ος Όμιλος

ΑΕΚ

Φάλκο

Αντβέρπ

Νικητής 1ου Προκριματικού

4ος Όμιλος

Μούρθια

Περιστέρι

Βαρέζε

Μπάμπεργκ

5ος Όμιλος

Ουνικάχα Μάλαγα

Ρέτζιο Εμίλια

Γιουβέντους

Παρντούμπιτσε

6ος Όμιλος

Χάποελ Χολόν

Σολέ

Σπαρτάκ

Νικητής 2ου Προκριματικού

7ος Όμιλος

Σλάβια

Άλμπα Βερολίνου

Ιγκοκέα

Μπιλμπάο

8ος Όμιλος

Βόννη

Μπανταλόνα

Μπνέι Χέρτζλιγια

Πόρτο

Προκριματικά BCL

1ος προκριματικός

1. Λέβιτσε - Βίλπας

2. Μπάκεν Μπέαρς - Λανστέντε Χάμερς Τσβόλε

3. Φρίμπουρκ - Μπατούμι

4. Οραντέα - ΑΕΚ Λάρνακας

Ημιτελικά

5. Νικητής 1 - Νικητής 2

6. Νικητής 3 - Νικητής 4

Τελικός

7. Νικητής 5 - Νικητής 6

2ος προκριματικός

1. Ρίγα - Λαντάου Λάιονς

2. Όπαβα - Ντζίκι Βαρσοβίας

3. Βίρτζμπουργκ - Μάντσεστερ

4. Μπρεογκάν - Ρίλσκι

5. Προμηθέας - Βίεννη

6. Μανίσα - Κολοσσός Ρόδου

7. Μπενφίκα - Λάιονς Γενεύης

8. Ράστα Βέχτα - Ντενιζλί

Προημιτελικά

9. Νικητής 1 - Νικητής 2

10. Νικητής 3 - Νικητής 4

11. Νικητής 5 - Νικητής 6

12. Νικητής 7 - Νικητής 8

Ημιτελικά

13. Νικητής 9 - Νικητής 10

14. Νικητής 11 - Νικητής 12

Τελικός

15. Νικητής 13 - Νικητής 14