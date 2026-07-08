Σάκοτα: «Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία μας»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το δικό του σχόλιο για την κλήρωση της ΑΕΚ, στους ομίλους του FIBA Champions League.

Η ΑΕΚ για μια ακόμη χρονιά, θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και το FIBA Champions League. Η «Ένωση» που έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης πέρσι, έμαθε τους αντιπάλους της, για τους ομίλους της προσεχούς σεζόν.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, έκανε το δικό του σχόλιο για την κλήρωση, αλλά και το «μονοπάτι» που θα ακολουθήσει η ΑΕΚ στη διοργάνωση.

Το σχόλιο του Σάκοτα

«Όπως έχω ξαναπεί, αναλυτικά να μιλήσεις για τους αντιπάλους μας αυτή την περίοδο δεν είναι το πρέπον. Κι αυτό, επειδή όλες οι ομάδες τώρα «κτίζονται». Υπάρχουν ομάδες με μεγάλο όνομα και ομάδες που δεν είναι παραδοσιακές, οι οποίες όμως στην πορεία έχουν μεγάλα μπάτζετ. Όσο τα ρόστερ βρίσκονται υπό διαμόρφωση καλό είναι να περιμένουμε. Με την πρώτη ματιά, ωστόσο, μπορούμε να πούμε, ότι την κλήρωση τη βλέπουμε θετικά, έχουμε γλιτώσει τις μεγάλες διαδρομές. Τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά στις περιοχές, που εδρεύουν οι δύο ομάδες, που ξέρουμε… Διότι δεν ξέρουμε την τρίτη. Θα πω, λοιπόν, ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία μας γενικότερα…».