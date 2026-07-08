Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το FIBA Champions League τη σεζόν 2026-2027, εκεί όπου θα υπάρχει τετραπλή ελληνική εκπροσώπηση, με ΑΕΚ, Περιστέρι, Κολοσσό και Προμηθέα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (08/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους και τα προκριματικά του FIBA Champions League. Στη διοργάνωση για τη σεζόν 2026-2027, θα υπάρχουν συνολικά τέσσερις ελληνικές συμμετοχές.

Η ΑΕΚ που έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης την περασμένη αγωνιστική περίοδο και το Περιστέρι που επιστρέφει, μετά τη χρονιά που είχε πάει στο Final Four με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, θα είναι στη φάση των ομίλων.

Ο Κολοσσός και ο Προμηθέας από την άλλη, είναι οι άλλες δύο ομάδες της χώρας μας στη διοργάνωση, οι οποίες βέβαια θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους ομίλους μέσω των προκριματικών. Η ομάδα της Ρόδου θα αντιμετωπίσει τη Μανίσα, ενώ οι Πατρινοί τη Βιέννη.

Στην κλήρωση, βρέθηκαν εκπρόσωποι των τεσσάρων ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Περιστερίου, Πάνος Βασιλάρας, ο general manager του Κολοσσού, Σταύρος Ελληνιάδης, η Chief Marketing Officer της ΑΕΚ, Γεωργία Σκορπίδα και ο Θανάσης Σουφλιάς, general manager του Προμηθέα, βγάλανε μαζί μία φωτογραφία με το τρόπαιο του BCL.