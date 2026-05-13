Ο Ολυμπιακός έκανε εύκολα το 1-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και πλέον απέχει μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον Κολοσσό, επικρατώντας με 117-76 και κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες πέτυχαν 70 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν εύκολα στην πρώτη νίκη απέναντι στους Ροδίτες, στην επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση μετά το sweep επί της Μονακό και την πρόκριση στο Final Four.

Πλέον, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απέχει μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά. Το Game 2 ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου το Σάββατο 16/5 στις 16:15.