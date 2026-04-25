Μαρούσι: Ο Παπαθεοδώρου «πνίγηκε» στις αγκαλιές των παικτών του
Άκρως φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια του κλειστού στην Πυλαία μετά το τέλος του αγώνα ΠΑΟΚ-Μαρούσι.
Οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να σώσουν την κατηγορία και να παραμείνουν στην Stoiximan GBL, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να μιλάει έξω από τα δόντια, τόσο στη συνέντευξη Τύπου όσο και νωρίτερα στην flash interview.
Μάλιστα σχετικές δηλώσεις έκανε και ο ιδιοκτήτης του Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, ενώ στα αποδυτήρια ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αφού είπε ότι «επιβιώσαμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φετινή σεζόν» πνίγηκε στις αγκαλιές των παικτών του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.