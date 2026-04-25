Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αποθεώθηκε από τους παίκτες της ομάδας του στα αποδυτήρια του «PAOK Sports Arena» μετά την παραμονή του Αμαρουσίου στην κατηγορία.

Άκρως φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια του κλειστού στην Πυλαία μετά το τέλος του αγώνα ΠΑΟΚ-Μαρούσι.

Οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να σώσουν την κατηγορία και να παραμείνουν στην Stoiximan GBL, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να μιλάει έξω από τα δόντια, τόσο στη συνέντευξη Τύπου όσο και νωρίτερα στην flash interview.

Μάλιστα σχετικές δηλώσεις έκανε και ο ιδιοκτήτης του Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, ενώ στα αποδυτήρια ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αφού είπε ότι «επιβιώσαμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φετινή σεζόν» πνίγηκε στις αγκαλιές των παικτών του.