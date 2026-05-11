Την περίπτωση του Αντώνη Κόνιαρη θεωρούν την καλύτερη δυνατή για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής στο Μαρούσι.

Ο Αντώνης Κόνιαρης είναι ο παίκτης που σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta απασχολεί το Μαρούσι για την ενίσχυση στις θέσεις των γκαρντ. Ο 29χρονος πόιντ γκαρντ που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ είναι ο παίκτης που θέλει ο Ηλίας Παπαθεοδώρου για να ισχυροποιήσει την περιφερειακή του γραμμή.

Ο διεθνής άσος έχει μια πολύ καλή παρουσία (ως τώρα μετράει 4.6 πόντους μέσο όρο, 1.7 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα σε 15.4 λεπτά συμμετοχής) με τον «δικέφαλο» στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο FIBA Europe Cup και γι’ αυτό τον λόγο έχει «κυκλωθεί» το όνομα του από τον Έλληνα τεχνικό.

Το Μαρούσι έχει ξεκινήσει να δουλεύει για τη νέα σεζόν, προκειμένου να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και ο Αντώνης Κόνιαρης θεωρείται μια εξαιρετική επιλογή.

Βέβαια, ακόμη ο αθλητής δεσμεύεται με συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο στο τέλος της σεζόν, αλλά επειδή αναμένονται μεγάλες αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του «δικεφάλου» προκειμένου να φτιαχτεί μια ομάδα που θα έχει μεγάλες προσδοκίες στο Eurocup, το πιθανότερο είναι να μην παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και σ’ αυτή την περίπτωση το Μαρούσι είναι έτοιμο να κινηθεί για να τον αποκτήσει.

