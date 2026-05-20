Μαρούσι: Αναλαμβάνει General Manager ο Κώστας Κώτσης
Ο Κώστας Κώτσης είναι ο νέος Genral Manager του Αμαρουσίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Η ομάδα των βορείων προαστίων, εφόσον κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό, ξεκίνησε τις κινήσεις, ενόψει της καινούργιας χρονιάς, με τον Κώτση να αποτελεί πολύ σημαντική ενίσχυση για τον σύλλογο.
Ο έμπειρος παράγοντας, την περασμένη χρονιά βρέθηκε στην Ιαπωνία, ενώ επιστρέφει στην Ελλάδα, προκειμένου να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.
Το βιογραφικό του:
General Manager: Ράιζινγκ Ζεφίρ Φουκουόκα (2025-2026)
General Manager: AEK (2024-2025)
Team Manager: Εθνική Ομάδα Ανδρών (2014-2024)
General Manager: Ήφαιστος (2018-2020)
General Manager: Kύμη (2015-2017)
General Manager: Περιστέρι (2012-2013)
General Manager: Κολοσσός (2008-2012)
Director of Basketball Operations: AEK (2001-2008)
Sport Director: ΠΑΟΚ (1999-2001)
Sport Director: Περιστέρι (1994-1999)
Προπονητής: Περιστέρι (1990-1993)
