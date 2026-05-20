Το Μαρούσι ήρθε σε συμφωνία με τον Κώστα Κώτση, ο οποίος θα αναλάβει χρέη General Manager, του συλλόγου.

Η ομάδα των βορείων προαστίων, εφόσον κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό, ξεκίνησε τις κινήσεις, ενόψει της καινούργιας χρονιάς, με τον Κώτση να αποτελεί πολύ σημαντική ενίσχυση για τον σύλλογο.

Ο έμπειρος παράγοντας, την περασμένη χρονιά βρέθηκε στην Ιαπωνία, ενώ επιστρέφει στην Ελλάδα, προκειμένου να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Το βιογραφικό του:

General Manager: Ράιζινγκ Ζεφίρ Φουκουόκα (2025-2026)

General Manager: AEK (2024-2025)

Team Manager: Εθνική Ομάδα Ανδρών (2014-2024)

General Manager: Ήφαιστος (2018-2020)

General Manager: Kύμη (2015-2017)

General Manager: Περιστέρι (2012-2013)

General Manager: Κολοσσός (2008-2012)

Director of Basketball Operations: AEK (2001-2008)

Sport Director: ΠΑΟΚ (1999-2001)

Sport Director: Περιστέρι (1994-1999)

Προπονητής: Περιστέρι (1990-1993)

