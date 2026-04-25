Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προχώρησε σε αποκαλύψεις στη συνέντευξη Τύπου μετά την επίτευξη της παραμονής του Αμαρουσίου στην πρώτη κατηγορία.

Το Μαρούσι μπορεί να γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην «PAOK Sports Arena» ωστόσο η ήττα του Πανιωνίου στο «Αλεξάνδρειο» κράτησε την ομάδα των βορείων προαστίων της Αθήνας στην Stoiximan GBL και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου θεώρησε την παραμονή του Αμαρουσίου στην πρώτη κατηγορία, ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένειά του αυτό το διάστημα.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στον τελικό στο Μπιλμπάο. Με βάση την εικόνα που έχει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, πραγματικά το αξίζει να πάρει το κύπελλο και να συνεχίσει στον δρόμο που έχει ξεκινήσει αυτή την στιγμή. Έχει ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, υπάρχουν όνειρα, στόχοι, φιλοδοξίες. Είμαι χαρούμενος για τον ΠΑΟΚ γιατί ήμουν μέρος μία διαδικασίας που περάσαμε εδώ τα προηγούμενα χρόνια με πολύ δύσκολες καταστάσεις και αξίζουν συγχαρητήρια και σε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις του ΠΑΟΚ που κράτησαν την ομάδα σε υψηλό επίπεδο πάντα, ανταγωνιστική. Σήμερα ο ΠΑΟΚ τελειώνει τρίτος την σεζόν, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Εύχομαι να υπάρχει ανάλογη συνέχεια.

Για εμάς ήταν μία λύτρωση σήμερα από όλο αυτόν τον εφιάλτη που μας είχαν ετοιμάσει να περάσουμε όλη την χρονιά. Δυστυχώς για αυτούς, δεν τα κατάφεραν. Προσπάθησαν σκληρά από την αρχή με όλους τους τρόπους, αλλά βρήκαν τοίχο μπροστά τους. Βρήκαν μία ομάδα που μπορεί να μην έχει την δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ, ούτε το brand name, αλλά είναι μία ομάδα που έχει αξιοπρέπει, που έχει ανθρώπους καθαρούς που σέβονται τον λόγο τους, που έχουν ήθος, που λείπει σε άλλους. Μένοντας ενωμένοι εν μέσω καταιγίδας όλη την χρονιά… Θυμάμαι πριν τρεις εβδομάδες εδώ ήρθαμε να παίξουμε με τον Ηρακλή μετά από δύο ήττες στο γήπεδό μας, είχαν ετοιμάσει την κηδεία, είχαν φτιάξει και τα κόλλυβα αλλά δυστυχώς για αυτούς κερδίσαμε, δυστυχώς για αυτούς ξανακερδίσαμε και όπως είπα τους χαλάσαμε τα σχέδια.

Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην προπονητική μου καριέρα αυτό που έχει γίνει φέτος, το είπα κάτω και στα παιδιά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, έχω κερδίσει δύο πρωταθλήματα με τις Εθνικές ομάδες εφήβων και νέων ανδρών, έχω κερδίσει κύπελλο Ελλάδας με την ΑΕΚ, έχω πάει στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, έχω πάει στον τελικό του BCL με την ΑΕΚ, έχω ανέβει από όλες τις βαθμίδες κατηγοριών στο ελληνικό μπάσκετ. Από την τελευταία, την Δ’ Αθηνών, μέχρι την Α1 με τις ομάδες μου. Έχω πάρει πρωτάθλημα και κύπελλο στο Καζακστάν, ήμουν προπονητής σε Εθνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ πήγαμε σε τελικό κυπέλλου, βγήκαμε τρίτοι στην Ελλάδα που είναι σαν πρωτάθλημα αλλά το φετινό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην μνήμη μου.

Καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ και καλή επιτυχία ξανά για την Τετάρτη».

Για το πώς έζησαν τα όσα έγιναν: «Πήραμε το μήνυμα πάρα πολύ νωρίς. Πήρα το μήνυμα από την στιγμή που έφυγα από τον Προμηθέα, την ίδια μέρα κιόλας. Το είδα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν και επηρέασαν όχι μόνο την ομάδα, γιατί είμαστε επαγγελματίες, παίζουμε μπάσκετ, μπορεί να υπάρχει μία καλή χρονιά, μία κακή χρονιά. Επηρέασαν την καθημερινότητά μας, την ζωή μας και τις οικογένειές μας.

Όταν κάποιος πειράζει το σπίτι σου και την οικογένειά σου, για εμένα προσωπικά, έτσι όπως έχω μεγαλώσει, με τις αρχές που μου έχει δώσει η οικογένειά μου, αυτομάτως είμαι απέναντί τους. Όποιος πειράξει το παιδί μου, γιατί πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο. Εύχομαι πραγματικά όλες οι υγιείς δυνάμεις του μπάσκετ να ενωθούν. Εμείς δεν φοβηθήκαμε, εκβιαστήκαμε, δεν φοβηθήκαμε, συνεχίσαμε τον αγώνα μας με τον δικό μας τρόπο, μείναμε ενωμένοι. Εύχομαι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, να βγουν και να πουν τι συμβαίνει και να μην φοβούνται. Είναι θρασύδειλοι. Και το τέλος τους θα είναι αυτό που τους αρμόζει: εκκωφαντικό.

Έχω δεχθεί πάνω από 25.000 ευρώ πρόστιμο φέτος, μαζί με άλλες 55.000 ευρώ που έχει δεχθεί το Μαρούσι, μαζί με 10 κλήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ. Νομίζουν ότι είμαστε εγκληματίες. Δεν είμαστε. Είμαστε επαγγελματίες προπονητές, παίκτες, που αγαπάμε αυτό που κάνουμε, που σεβόμαστε τον άνθρωπο που βάζει τα χρήματά του και θέλουμε απλά να παίξουμε μπάσκετ.

Το μπάσκετ μεγαλώνει. Ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται, ο Άρης μεγαλώνει, η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει. Χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να σταθούν σε αυτή την προσπάθεια. Και όχι με άλλους τρόπους να προσπαθούν να επιβιώσουν».