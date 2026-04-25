Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εμφανίστηκε δακρυσμένος μετά την παραμονή του Αμαρουσίου στην Stoiximan GBL στέλνοντας «συλλυπητήρια στους απέναντι».

Το Μαρούσι μπορεί να γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην «PAOK Sports Arena» ωστόσο η ήττα του Πανιωνίου στο «Αλεξάνδρειο» κράτησε την ομάδα των βορείων προαστίων της Αθήνας στην Stoiximan GBL και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν εμφανώς συγκινημένος και δακρυσμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Καλή επιτυχία στον τελικό, εύχομαι ολόψυχα να φέρει το κύπελλο που του αξίζει στην Ελλάδα» είπε αρχικά και συνέχισε:

Συγχαρητήρια σε όλους για την τεράστια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Συλλυπητήρια στους απέναντι, δεν τα κατάφεραν. Πανηγυρίζουμε, είμαστε περήφανοι. Περήφανοι για τους παίκτες, για το σταφ, για τους οπαδούς, για όσους μας συμπαραστάθηκαν. Συγχαρητήρια στον κόσμο, συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη μας, που έχει ήθος και αξιοπρέπεια. Προχωράμε, ευχαριστώ».