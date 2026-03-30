Ντόρσεϊ μετά το ντέρμπι: «Ποτέ δεν ήμουν ο τύπος που προσπαθεί να ταιριάξει με τους άλλους»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «χτύπησε» μέσα από τα social media, λίγο μετά το τέλος του ντέρμπι στοπ T-Center.

Μετά το ντέρμπι του T-Center ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε επεισόδιο με τον Ναν και τον Λεσόρ και αποβλήθηκε (στη συνέχεια ακολούθησε χρονικά και ένα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλο), μετά το τέλος του αγώνα, ανέβασε μερικές φωτογραφίες του από τη φετινή σεζόν στο Instagram, συνοδεύοντάς τες από ένα ιδιαίτερο caption.

«Η καθυστέρηση δεν ήταν άρνηση. Ποτέ δεν ήμουν ο τύπος που προσπαθεί να ταιριάξει με τους άλλους. Έμεινα στη δική μου πορεία. Όταν έχεις ισχυρή πίστη, ο Θεός πάντα θα βρίσκει έναν δρόμο», έγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.