Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποβλήθηκαν Ναν και Ντόρσεϊ, αντιαθλητικό στον Λεσόρ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Κέντρικ Ναν αποβλήθηκαν από το ντέρμπι, με τους δύο παίκτες να τιμωρούνται για την αψιμαχία τους στο 19' του αγώνα.
Αρχικά ο Ντόρσεϊ ζήτησε τον λόγο από τον Ναν για το μαρκάρισμά του, με τον δεύτερο να απαντά και να φτάνουμε στην ένταση που έφτασε στο σκίσιμο της φανέλας του παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ ο Ματίας Λεσόρ ενεπλάκη κι εκείνος στην ένταση, ενώ στο βίντεο φαίνεται πως μάλλον εκείνος τραβά τη μπλούζα του αντιπάλου του.
Όλη αυτή η ένταση είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή των δύο γκαρντ, ενώ μετά από εξέταση της φάσης στο ριπλέι, οι διαιτητές χρέωσαν και με τεχνική ποινή τον Γάλλο ψηλό.
