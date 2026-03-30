Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κέντρικ Ναν αποβλήθηκαν μετά την αψιμαχία τους, ενώ ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ενεπλάκη, χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.

Αρχικά ο Ντόρσεϊ ζήτησε τον λόγο από τον Ναν για το μαρκάρισμά του, με τον δεύτερο να απαντά και να φτάνουμε στην ένταση που έφτασε στο σκίσιμο της φανέλας του παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ ο Ματίας Λεσόρ ενεπλάκη κι εκείνος στην ένταση, ενώ στο βίντεο φαίνεται πως μάλλον εκείνος τραβά τη μπλούζα του αντιπάλου του.

Όλη αυτή η ένταση είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή των δύο γκαρντ, ενώ μετά από εξέταση της φάσης στο ριπλέι, οι διαιτητές χρέωσαν και με τεχνική ποινή τον Γάλλο ψηλό.