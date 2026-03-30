Σύρραξη συνέβη στο ντέρμπι με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ματίας Λεσόρ να εμπλέκεται στο τέλος.

Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό «μάχονται» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens, σε ένα ντέρμπι χωρίς βαθμολογική σημασία, αλλά πάντα με το κίνητρο του γοήτρου.

Τα... αίματα δεν άργησαν να ανάψουν στο ντέρμπι 33.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πιάνονται στα χέρια λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Τότε, μπλέχτηκε και ο Ματίας Λεσόρ στη σύρραξη που δημιουργήθηκε. Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να επέμβουν και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως ο Ντόρσεϊ είδε τη φανέλα του να σκίζεται από τον Γάλλο σέντερ, που χρεώθηκε με αντιαθλητικό.

Αφορμή ήταν το φάουλ του Ναν στον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού, ενώ οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» έφεραν νέα μπλούζα στον Ντόρσεϊ.