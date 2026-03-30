Γιαννακόπουλος: «Τώρα θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά;»
Τα… αίματα άναψαν στο Telekom Center Athens, όταν, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήρθαν κεφάλι με κεφάλι, με τη φανέλα του Ντόρσεϊ να σκίζεται από τον Ματίας Λεσόρ.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε μέσω Instagram τις αποφάσεις των διαιτητών και τη μετάδοση της ΕΡΤ, ζητώντας τον λόγο από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.
Την ώρα της σύρραξης, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επανήλθε με νέο story, αναφέροντας: «Τώρα θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά εσένα; Το παίζεις και μάγκας, ε; Να σε κάνω να μην μπορέσεις να περπατήσεις στον Πειραιά; Να βγάλουμε τι έχουμε στο συρτάρι μας ή όχι; Κάτι υπογεγραμμένο; Άσε, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.