Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε στις απουσίες του Παναθηναϊκού και κατάφερε να περάσει από το Telekom Center Athens κερδίζοντας με 94-101 ύστερα από ένα επεισοδιακό και γεμάτο ένταση ντέρμπι. Αποβολές για Ντόρσεϊ-Ναν, παίκτης-κλειδί ο Λαρεντζάκης.

Αν και δεν υπήρχε κανένα βαθμολογικό, αν και δεν υπήρχε κανένα διακύβευμα στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL, οι «αιώνιοι» απέδειξαν ότι κάθε μεταξύ τους αναμέτρηση θα έχει πάντα τον χαρακτήρα του μεγάλου ντέρμπι.

Ένταση, νεύρα, πάθος ήταν από τα στοιχεία που κυριάρχησαν στο παρκέ του «Telekom Center Athens», με τον Ολυμπιακό να κάνει το 2/2 απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο στο εγχώριο πρωτάθλημα και να διατηρήσει το αήττητο (21-0).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι από την αρχή του αγώνα, εκμεταλλεύτηκαν τις πάμπολλες απουσίες του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να παίξουν εννέα παίκτες και με τον Κέντρικ Ναν εκτός για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής.

Όπως αποβλήθηκε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για την μεταξύ τους αψιμαχία λίγο πριν από το τέλος του α' ημιχρόνου με αποτέλεσμα οι δύο καλύτεροι παίκτες του παρκέ στο πρώτο μισό να μένουν στα αποδυτήρια. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο είχαν σταθερά τον έλεγχο του αγώνα και με παίκτη-κλειδί τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (3/6τρ., 6ασ) έφτασαν στην τελική επικράτηση και αντιδρώντας στα πράσινα ξεσπάσματα και στην επιστροφή τους στο ματς μειώνοντας έως και τέσσερις πόντους (74-78).

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν με το «καλημέρα» ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι στο Telekom Center Athens βάζοντας τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού και δημιουργώντας πολλούς μπελάδες στον Εργκίν Άταμαν και στους παίκτες του. Μετά το πράσινο 13-12 το παιχνίδι είχε ερυθρόλευκη απόχρωση με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να κάνει την διαφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να βρεθεί και στο +11 (19-30) λίγο πριν από το τέλος της 1ης περιόδου (21-30) έχοντας πετύχει περισσότερους από τους μισούς πόντους της ομάδας του.

Συγκεκριμένα έκλεισε την 1η περίοδο έχοντας 18 πόντους με 2/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 5/5 βολές, ενώ συνολικά ο Ολυμπιακός είχε 5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 8/9 βολές. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα και στις δύο πλευρές του Glass Floor (8/16 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές και 5 ασίστ για 5 λάθη) με τον Κέντρικ Ναν (7π.) να ήταν η μοναδική αξιόπιστη λύση για λογαριασμό των γηπεδούχων.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +14 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (23-37) λίγο μετά την έναρξη της 2ης περιόδου (και 33-47 στο 16’), με τον Ντόντα Χολ να είχε μπει για τα καλά στην εξίσωση κυριαρχώντας πάνω από τη στεφάνη του Παναθηναϊκού. Η ελλιπέστατη ομάδα του Εργκίν Άταμαν δεν είχε λύσεις ούτε στην άμυνα, ακόμα και όταν είχε αποσυρθεί ο Ντόρσεϊ για τις απαραίτητες ανάσες. Ένα τρίποντο του Πίτερς έφερε τον Ολυμπιακό και στο +15 (36-51) η οποία ήταν και η η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της ομάδας του.

Το μόνο που είχε καταφέρει ο Παναθηναϊκός στο 2ο δεκάλεπτο ήταν να μειώσει στους 9 πόντους (31-40). Από εκεί και πέρα ήταν ολοφάνερο ότι οι γηπεδούχοι δεν είχαν κάποιο κίνητρο σε αυτό το ντέρμπι. Αν και λίγο πριν το τέλος του α’ μέρους το παιχνίδι απέκτησε… διαφορετικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα άναψαν για τα καλά τα αίματα και ακολούθησε «κοκορομαχία» μεταξύ Ντόρσεϊ και Ναν με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δύο από το παιχνίδι. Η συνέχεια απέφερε πέντε σερί πόντους για τον Ολυμπιακό με αποτέλεσμα να ξεφύγει με 17 πόντους (43-60) έχοντας πετύχει 60 πόντους σε ένα ημίχρονο.

Στο πρώτο μισό οι φιλοξενούμενοι είχαν εξαιρετικά ποσοστό ευστοχίας με 11/20 δίποντα, 8/12 τρίποντα, 14/16 βολές, 8-4 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 8 λάθη ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός (Ναν 17π., 5/7διπ., 1/1τρ.) 15/26 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 11/15 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 7 τελικές πάσες για 11 λάθη.

Μετά την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου ο Παναθηναϊκός έβγαλε περισσότερη ένταση στην άμυνα, βρήκε πόντους στο ανοικτό γήπεδο και μπόρεσε να μειώσει στους επτά πόντους (58-65) επιστρέφοντας εκ νέου στο παιχνίδι μετά το -17 του 19’. Όμως δύο σερί τρίποντα από Παπανικολάου και Μόρις έφεραν εκ νέου τον Ολυμπιακό στο +13 (58-71). Παρόλα αυτά οι «πράσινοι» επέστρεψαν εκ νέου και με δικό τους σερί 8-0 μείωσαν στους πέντε πόντους (66-71).

Μάλιστα έφτασαν και στο -4 (74-78) λίγο πριν από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου (74-80). Το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου ήταν 30-20 για τον Παναθηναϊκό, με τον Τσέντι Όσμαν (16π.) να είχε βρει επιθετικό ρυθμό και τον Τι Τζέι Σορτς (12π., 4ασ.) να είχε προσφέρει σημαντικές λύσεις. Συνολικά είχε 23/37 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 16/21 βολές, 16-8 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 13 λάθη, ενώ ο Ολυμπιακός είχε μετρήσει συνολικά 14/26 δίποντα, 12/20 τρίποντα, 16/19 βολές, 11-6 ριμπάουντ και 18 τελικές πάσες για 12 λάθη.

Ένα γρήγορο 6-0 του Ολυμπιακού μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου έφερε τους φιλοξενούμενους και πάλι στο +12 (74-86) το οποίο ουσιαστικά έμελλε να προδιαγράψει και τη συνέχεια του αγώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο μισός Παναθηναϊκός έμεινε από δυνάμεις και καύσιμα και παρά το γεγονός ότι μείωσε εκ νέου σε 82-88 ακολούθησε 0-5 του Ολυμπιακού για το 82-93 με 3:26 να απομένουν για το τέλος. Έκτοτε δεν υπήρξε άλλη αντίδραση και ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο στην GBL (21-0) κερδίζοντας για 4η φορά φέτος τον Παναθηναϊκό σε σύνολο πέντε αγώνων.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στο πρώτο ημίχρονο πραγματοποίησε πραγματικό επιθετικό κρεσέντο σκοράροντας 60 πόντους και έχοντας 8/12 τρίποντα. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαινε η άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού όταν ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 4 πόντους (74-78) πραγματοποιώντας σερί 8-0 για το 74-86

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ… Τάιλερ Ντόρσεϊ (18π.) στο πρώτο δεκάλεπτο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (12π., 3/6τρ., 6ασ.) ο οποίος ήταν ο κρυφός άσος στο ερυθρόλευκο μανίκι του Μπαρτζώκα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Άλεκ Πίτερς (11π.) και ο Ντόντα Χολ (10π.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… τόσο ο Καλαϊτζάκης, όσο και ο Τολιόπουλος οι οποίοι δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που πήραν με αποτέλεσμα να μην αγωνιστούν πολύ, παρά το γεγονός των πολλών απουσιών.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τσέντι Όσμαν (19π.) έπαιξε και για τον Κέντρικ Ναν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 90-86.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101.

PANATHINAIKOS AKTOR (Coach: E. Ataman) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 16 C. OSMAN 37:28 19 3/6 3/4 4/6 60% 1 5 6 3 2 2 0 2 5 -9 24 25 K. NUNN 16:22 17 5/7 1/1 4/4 75% 0 2 2 2 5 0 0 0 2 -7 14 10 K. SLOUKAS (C) 30:57 15 2/5 2/4 5/5 44% 0 3 3 3 5 0 0 1 3 11 21 26 M. LESSORT 28:47 10 3/7 0/0 4/4 42% 1 5 6 3 1 2 0 1 4 -4 16 5 P. KALAITZAKIS 07:02 0 0/1 0/0 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 -2 BENCH 0 T. SHORTS 23:37 18 7/9 1/3 1/3 66% 1 0 1 4 2 1 0 0 2 16 24 44 K. MITOGLOU 35:07 11 4/5 1/1 0/2 83% 5 3 8 2 0 1 1 0 0 -11 20 35 K. FARIED 13:05 4 2/2 0/0 0/0 100% 1 1 2 0 1 1 1 0 3 -17 4 27 V. TOLIOPOULOS 07:35 0 0/0 0/2 0/0 0% 1 1 1 1 0 0 0 0 4 -5 0 TEAM TOTALS 94 26/42 8/15 18/24 59% 10 21 31 18 18 7 4 2 21 - 107