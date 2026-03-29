Βαθμολογία GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τις νίκες Καρδίτσας και Αμαρουσίου
Δείτε πώς βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες Καρδίτσας και Αμαρουσίου.
Η Καρδίτσα πήρε τη νίκη απέναντι στον Πανιώνιο με 85-82 και πλέον βρίσκεται αγκαλιά με την παραμονή στην Stoiximan GBL. Στο δεύτερο ματς της ημέρας,
Η 23η αγωνιστική
Σάββατο (28/03)
Κυριακή (29/03)
Δευτέρα (30/03)
- 19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 20-0
- Παναθηναϊκός 17-4
- ΑΕΚ 15-6
- ΠΑΟΚ 13-7
- Περιστέρι 12-9
- Άρης 12-7
- Μύκονος 8-13
- Ηρακλής 8-13
- Κολοσσός 7-14
- Προμηθέας 7-14
- Καρδίτσα 6-15
- Πανιώνιος 5-16
- Μαρούσι 5-17
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο (04/04)
- 16:00 Περιστέρι - Κολοσσός
- 16:00 Άρης - ΑΕΚ
- 16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής
- 18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός
- 18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα
Κυριακή (05/04)
- 13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος
