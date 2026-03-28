Με ηγέτη τον Αμίν Νούα (31π., 7ριμπ., 3ασ.), ο Άρης πέρασε από τη Ρόδο κερδίζοντας τον Κολοσσό με 96-92 ενώ πήρε την... άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον α' γύρο στο «Αλεξάνδρειο».

Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά για λογαριασμό του Άρη στη Ρόδο, πετυχαίνοντας προσωπικό ρεκόρ καριέρας με τους 31 πόντους που σημείωσε.

Κάπως έτσι οι Θεσσαλονικείς πέρασαν από την έδρα του Κολοσσού έχοντας, μάλιστα, ανατρέψει και διαφορά εννέα πόντων με την οποία είχαν προηγηθεί οι γηπεδούχοι.

Με αυτή τη νίκη ο Άρης έφτασε τις επτά σερί στην Stoiximan GBL ενώ διέκοψε το αντίστοιχο νικηφόρο του Κολοσσού.

Κολοσσός Ρόδου – Άρης: Ο αγώνας

Οι επιθέσεις είχαν την τιμητική τους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Τα ποσοστά ευστοχίας ήταν υψηλά, με τους γηπεδούχους να κάνουν... πράγματα και θαύματα έχοντας στο σύνολο 11/16 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 2/2 βολές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 36-29! Οι Νίκολς (10π.) και Άκιν (9π.) είχαν οδηγήσει την κούρσα στο σκοράρισμα, την ώρα που και ο Άρης είχε πάει πολύ ψηλά το σκορ έχοντας 7/9 δίποντα, 3/10 τρίποντα και 6/7 βολές.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αμίν Νούα ο οποίος ήταν η «σταθερή» αξία για τον Άρη έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους και πολύ καλά ποσοστά (6/7διπ., 2/3τρ., 3/3β.). Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε με τους γηπεδούχους στο +8 (54-46) έχοντας πολλά σκαμπανεβάσματα στο σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κολοσσός είχε προηγηθεί με 39-30 αλλά οι «κίτρινοι» επέστρεψαν στο παιχνίδι και με 11-0 σερί προηγήθηκαν με 39-41. Και πάλι. Η ομάδα του Λυκογιάννη πραγματοποίησε επιμέρους 15-5 έως και το τέλος του ημιχρόνου.

Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να διατηρήσει το μομέντουμ και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Άρης «απάντησε» με δικό του 4-15 για το προσπέρασμα με 58-61 στο 25' το οποίο έμελλε και να διαμορφώσει την εικόνα του αγώνα. Η 3η περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στο +6 (66-72) ενώ παρόμοια εικόνα είχε και το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης στη Ρόδο. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιες παρυφές για τον Άρη (71-80) στο 32' με του Χάρελ και Αντετοκούνμπο να είχαν μπει στην εξίσωση. Και έφτασε και στο +10 (75-85) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

Ο MVP... Αμίν Νούα ο οποίος είχε 31 πόντους με 7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 30 λεπτά.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Τέβιν Μακ τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 7/14 εντός παιδιάς.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 62% του Άρη στα δίποντα και οι πολλές βολές (29/38).

TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... ο Κολοσσός είχε νικήσει μέσα στο Αλεξάνδρειο τον Άρη με 65-73.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-46, 66-72, 92-96.

KOLOSSOS H HOTELS COLLECTION (Coach: A. Lykogiannis) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 2 C. RANDLE 27:07 12 2/3 0/3 8/8 33% 0 2 2 5 1 1 0 1 5 5 15 7 T. MACK 33:05 21 7/11 0/3 7/9 50% 1 2 3 0 2 2 1 2 4 6 16 5 D. NICHOLS 31:26 13 3/7 2/4 1/2 45% 0 3 3 8 4 2 0 1 2 4 15 8 G. GALVANINI 16:59 7 2/4 1/1 0/0 60% 0 2 2 3 1 1 0 1 3 0 10 30 N. AKIN 26:38 13 5/8 0/0 3/3 62% 3 6 9 0 2 3 0 1 3 3 20 BENCH 3 K. KENNEDY 23:23 18 3/4 4/6 0/1 70% 0 3 3 3 3 0 0 0 2 1 17 29 I. KOLOVEROS 08:34 2 1/2 0/1 0/0 33% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 2 15 A. PETROPOULOS (C) 09:37 3 0/0 1/3 0/0 33% 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 19 L. CHRISIKOPOULOS 14:01 2 1/2 0/2 0/0 25% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 21 P. KOUROUPAKIS 09:10 1 0/0 0/0 1/2 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 TEAM TOTALS 92 24/41 8/23 20/25 50% 9 23 32 20 14 10 1 7 25 - 104