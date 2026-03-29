Η Καρδίτσα πήρε τη νίκη απέναντι στον Πανιώνιο με 85-82 και πλέον βρίσκεται αγκαλιά με την παραμονή στην Stoiximan GBL.

Η Καρδίτσα με το +13 πήρε και την διαφορά απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ βρίκσεται στο 6-15, μια νίκη πάνω από τον Ιστορικό και 2 πάνω από το Μαρούσι.

Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με την Καρδίτσα να είναι ανώρερη στο δεύτερο μισό και να καθαρίζει τη νίκη, η οποία αποτελεί τεράστια ανάσα για την ομάδα της Θεσσαλίας.

Μπράντον Τζέφερσον και Άαρον Εστράδα είχαν από 17 πόντους για την Καρδίτσα, με τον Ντέιμιεν Τζέφερσον να προσθέτει 12 και τον Ντεβόντε Άπσον 10.

Για τον Πανιώνιο, ο Γουότσον είχε 19 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ 12 πρόσθεσε ο Τείλορ και ο Λιούις, που επίσης επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος στην Καρδίτσα, 11.

Καρδίτσα - Πανιώνιος: Το ματς

Η Καρδίτσα έφτασε στο +7 με τον Ντ. Τζέφερσον (12-5), αλλά οι «κυανέρυθροι» αντέδρασαν με επιμέρους 9-4 και προσπέρασαν (16-14). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Πανιώνιο μπροστά (19-18). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Καρδίτσα ξέφυγε με +8 (32-24), όμως οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και πήραν προβάδισμα (40-37). Οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν με τρίποντο του Δίπλαρου και το ημίχρονο έκλεισε στο 40-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Πανιώνιος προηγήθηκε (42-40), αλλά η Καρδίτσα απάντησε με σερί 8-0 και πήρε τον έλεγχο (48-42). Παρά την ισοφάριση των φιλοξενούμενων, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα και έκλεισαν την περίοδο στο +8 (58-50), ενώ στην συνέχεια πάτησαν γερά το πόδι στο γκάζι. Ο Πανιπώνιος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, με την διαφορά να εκτοξεύεται και να φτάνει ακόμη και στο +19, πριν μειώσει εν τέλει ο Πανιώνιος στο 85-72, με το οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση.

Ο MVP... O Μπράντον Τζέφερσον με 17 και μεγάλα plays στο φινάλε.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γουότσον, ο οποίος είχε μεν 19 πόντους, αλλά αμυντικά δεν βρέθηκε σε καλή μέρα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η Καρδίτσα μάζεψε 37 ριμπάουντ, έναντι 24 του Αμαρουσίου.

TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Ο Πανιώνιος είχε επικρατήσει με 107-105 στο ματς του πρώτου γύρου.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-40, 58-50, 85-72