Το Μαρούσι επικράτησε του Ηρακλή μέσα στο «Ιβανώφειο» με 72-91 για την 23η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε το Μαρούσι στο «Ιβανώφειο», επικρατώντας του Ηρακλή με 72-91 για την 23η «στροφή» της Stoiximan GBL.

Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχοντας σε φοβερή μέρα τους Γουόκερ και Περάντες που σκόραραν 20 και 17 πόντους αντίστοιχα, πέτυχαν την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα και πήραν βαθμολογική... ανάσα ενόψει της συνέχειας.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων εκμεταλλεύτηκε τα 17 λάθη, καθώς και την αστοχία του Ηρακλή έξω από τη γραμμή των 6.75μ (7/34, 20%).

Ηρακλής - Μαρούσι: Ο αγώνας

Καλύτερο ήταν το ξεκίνημα για τον Ηρακλή ο οποίος ήταν εύστοχος (4/5) δίποντα και μπόρεσε να προηγηθεί στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Φάντερμπεργκ να έχει 7 πόντους και να… οδηγεί την ομάδα του (16-9, 5’). Το Μαρούσι, βελτίωσε την άμυνά του και κατάφερε να μειώσει προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (21-19, 9’) με τον Γουόκερ να είναι… καυτός 6π.(2/2 τρίποντα), 1 ασίστ.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, παρουσιάστηκε ανώτερη των Θεσσαλονικιών και μπόρεσε να… ψαλιδίσει περισσότερο, φτάνοντας το ματς στον πόντο (33-32, 15’), ενώ στη συνέχεια πέρασε και μπροστά με καλάθι του Πάπας (34-36, 17’). Προς το φινάλε του πρώτου μέρος οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία του Ηρακλή και είχαν το πλεονέκτημα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +1 (47-48, 20’).

Κυριαρχία του Αμαρουσίου

Μετά την ανάπαυλα ο Γουόκερ μπήκε ορεξάτος και διεύρυνε την απόσταση για την ομάδα του στους οκτώ (47-55, 12’), τρέχοντας επιμέρους σερί 7-0. Ο Ηρακλής είχε απάντηση και μέσα από την καλή κυκλοφορία της μπάλας, μείωσε στον πόντο (57-58, 25’), μετά από εύστοχο τρίποντο του Νίκου Καμπουρίδη. Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου πήρε διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι, μετά από τρίποντο του Τζόρνταν Γουόκερ (14π.) (59-69, 29’).

Η έναρξη της 4ης περιόδου ξεκίνησε με τον Ηρακλή να κάνει σερί 5-0, (63-69, 32'), όμως στη συνέχεια να υποπίπτει σε λάθη και το Μαρούσι να το εκμεταλλεύεται με τον Γουίλιαμς να πετυχαίνει γκολ-φάουλ και δίνει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (63-74, 33'), ενώ λίγο αργότερα «εκτόξευσε» την απόσταση του σκορ στους 20 (63-83, 35').

Το Μαρούσι έλεγξε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει έως την 5η νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίρνοντας βαθμολογική... ανάσα ενόψει της συνέχειας.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91

MVP ΗΤΑΝ Ο … Τζακάρι Γουίλιαμς με 15 πόντους (6/9 δίποντα, 3/3 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

… με 15 πόντους (6/9 δίποντα, 3/3 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο … Ντι Τζ έι Φαντεμπεργκ με 16 πόντους.

… έι με 16 πόντους. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ …Τα (7/34 τρίποντα του Ηρακλή, 20%).

…Τα (7/34 τρίποντα του Ηρακλή, 20%). ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Ηρακλής είχε κερδίσει με 87-92.

Iraklis BC # Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls Drawn +/- EFF STARTERS 0 D. FUNDERBURK C 26:33 16 5-10 50 4-6 66 1-4 25 5-7 71 4 7 11 3 2 0 0 0 4 6 -13 21 1 J. STRONG SG 18:13 0 0-3 0 0-0 0 0-3 0 0-0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 3 1 -6 1 10 D. MORAITIS (C) PG 27:47 5 2-8 25 2-3 66 0-5 0 1-2 50 0 3 3 5 3 2 0 0 2 2 -20 5 11 L. WARE C 17:52 6 2-4 50 2-4 50 0-0 0 2-3 66 3 0 3 3 1 1 0 0 2 3 -7 9 19 J. EDLER-DAVIS SF 28:17 15 3-11 27 1-3 33 2-8 25 7-9 77 5 1 6 0 1 1 0 0 1 4 -20 11 BENCH 2 Z. DARKO-KELLY SF 18:04 3 1-5 20 0-1 0 1-4 25 0-0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -6 2 5 C. SMITH PF 21:28 12 3-7 42 3-5 60 0-2 0 6-8 75 0 7 7 0 5 0 0 0 3 8 -11 8 7 N. TSIAKMAS PG 28:44 6 2-6 33 0-2 0 2-4 50 0-0 0 0 2 2 2 3 1 0 0 5 1 -10 4 12 K. KABOURIDIS C 6:50 7 2-4 50 1-2 50 1-2 50 2-2 100 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 4 6 16 C. SYLLAS SF 5:39 2 1-3 33 1-1 100 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 72 M. GIANNIKOS PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 A. KOMNIANIDIS SG 0:33 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 TEAM / COACH 3 1 4 0 TOTAL 72 21-61 34 14-27 51 7-34 20 23-31 74 15 25 40 19 17 5 0 0 24 26 71