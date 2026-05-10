Λούκιτς: «Μετά τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό μπήκαμε σε μια φάση χαλάρωσης»

Σε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης προχώρησε ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, στο σέρβικο μέσο «meridian sport».

Ο τεχνικός του «γηραιού», μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη φετινή πορεία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, στο ότι «χαλάρωσαν» μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ενώ τοποθετήθηκε και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την Εθνική Ρωσίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Ηρακλής δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις υποχρεώσεις μου απέναντι στη ρωσική εθνική ομάδα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Σε ορισμένα σύνορα, όταν βλέπουν τη ρωσική βίζα στο διαβατήριο και μάλιστα όχι τουριστική, καταλαβαίνετε ότι έχει κάποιο βάρος. Όλοι λένε πρώτα: “Καλά, είσαι Σέρβος, έχεις σερβικό διαβατήριο”. Όμως σε μια συζήτηση με δυτικό σύλλογο, πήρα την απάντηση: “Είσαι εκπρόσωπος του ρωσικού κράτους! Διάλεξε — ή αυτό ή εκείνο!”. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαι έτοιμος για τέτοιον συμβιβασμό!»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ηρακλή και στην παραμονή που «σφραγίστηκε» με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού αρκετά πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

«Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν και η κατάρα μας, γιατί μετά από εκείνη τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και την έναρξη συζητήσεων με τους παίκτες για ανανεώσεις συμβολαίων, μπήκαμε σε μια φάση χαλάρωσης. Ήρθαν κάποιες ήττες, αλλά συνολικά πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Είναι ένα καλό μάθημα, όταν σε μια μικρότερη ομάδα πετυχαίνεις κάτι καλό και αρχίζεις να πιστεύεις ότι είσαι… κάτι μεγάλο.»

Όταν ρωτήθηκε για την άποψη του Ντράγκαν Σάκοτα, ότι στην Ελλάδα το πρωτάθλημα ουσιαστικά αρχίζει από την τρίτη θέση και κάτω, επειδή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν δεκαπλάσια μπάτζετ από τους υπόλοιπους, ο Λούκιτς απάντησε:

«Δεν θα έλεγα ότι οι επόμενοι έχουν μόνο τρία εκατομμύρια ευρώ, είναι λίγο παραπάνω, αλλά γενικά έχει δίκιο. Τα τελευταία χρόνια, με την επιτυχία του Basketball Champions League, πολλοί σχολίαζαν: “Κοίτα τι κάνει ο παππούς!”. Πολλοί σύλλογοι αύξησαν σημαντικά τα μπάτζετ τους, και ήδη ακούγονται ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις για την επόμενη σεζόν.»

Παρά τις αλλαγές αυτές, ο Ηρακλής θα παραμείνει τρίτη δύναμη στη Θεσσαλονίκη από οικονομικής άποψης;.

«Δεν είναι ρεαλιστικό ο Ηρακλής να συγκριθεί με τους δύο μεγάλους συμπολίτες μόνο με επιθυμία, συναίσθημα και πάθος. Οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί. Μετά από κάθε παιχνίδι νιώθεις ότι το γήπεδο χρειάζεται… ανακαίνιση. Ο φανατισμός και η αφοσίωσή τους θυμίζουν την ατμόσφαιρα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ίσως ακόμη περισσότερο σε κάποιες στιγμές».

«Είμαστε αρκετά μεγάλοι για να πιστεύουμε στα θαύματα, αλλά πραγματικά θα ήθελα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ο σύλλογος, με αυτόν τον γενικό διευθυντή και τους ιδιοκτήτες, το αξίζει. Υπάρχει κοινή επιθυμία και κοινή δουλειά. Όλοι θέλουν να χτίσουν κάτι καλό και ενδιαφέρον. Η επόμενη χρονιά θα είναι εξαιρετικά απαιτητική και πρέπει να συνεχίσουμε να “ζυμώνουμε την πίτα”, όπως λέμε, για να βάλουμε τον σύλλογο στον σωστό δρόμο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία και ποιότητες. Αν δουλέψεις πάνω σε αυτά, μπορείς να κάνεις ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολο».

Μιλώντας για τη Ρωσία, απάντησε και στο αν του λείπει το γεγονός ότι δεν εργάστηκε ποτέ σε κάποιον μεγάλο σύλλογο του Βελιγραδίου.

«Αν εννοείτε αυτούς τους μεγάλους συλλόγους, δεν είμαι και τόσο μεγάλος ακόμα, ποιος ξέρει, ίσως κάποτε υπάρξει συνεργασία. Πρόσφατα φίλοι μου που δεν ασχολούνται με το μπάσκετ με ρώτησαν αν έχω επιθυμία να δουλέψω σε ομάδα Ευρωλίγκας ή σε κάποιον κορυφαίο σύλλογο. Τους απάντησα ότι το να είμαι προπονητής μιας χώρας όπως η Ρωσία είναι από μόνο του τεράστιο επίπεδο και τιμή».